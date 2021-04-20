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Haberler Galeri Survivor ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması: Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...

Survivor ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması: Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...

Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında Exxen üzerinden SMS sıralaması belli olacak. İşte, Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 23:39 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 23:46
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Survivor ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması: Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...

Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu akşam SMS sıralaması sonrasında eleme adayları belli olacak. Exxen.com üzerinden sms sıralaması belli oluyor. Yarışmayı takip edenler takımların SMS sıralamasını yakından takip ediyor. Sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması: Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar iletişim ödülü için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Nefesleri kesen ödül oyununu 10'a 5 skoruyla ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı, yakınlarıyla telefonda konuşma şansına sahip oldu.

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Survivor ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması: Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...

20 NİSAN 2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Gönüllüler takımında SMS birincisi Steven oldu

Ünlülerde ise Sergen birinci oldu.

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Survivor ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması: Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da haftanın eleme adayları gönüllülerden Dora, ünlüler takımından ise İlayda olmuştu.

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Survivor ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması: Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...

İSMAİL BALABAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı, ünlülerden İsmail Balaban'ın, yarışmada kural ihlali yaparak besin temin ettiğini açıkladı. Ilıcalı, görevlilerin İsmail'i uyarmasına rağmen besini yediğini söyledi.