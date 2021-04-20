Survivor ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması: Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...

Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu akşam SMS sıralaması sonrasında eleme adayları belli olacak. Exxen.com üzerinden sms sıralaması belli oluyor. Yarışmayı takip edenler takımların SMS sıralamasını yakından takip ediyor. Sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...