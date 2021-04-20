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Survivor ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması: Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...
Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında Exxen üzerinden SMS sıralaması belli olacak. İşte, Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...
Giriş Tarihi: 20.04.2021 23:39Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 23:46