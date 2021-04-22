Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

SURVİVOR MERVE ELENECEK Mİ?

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor'da ünlüler-gönüllüler arasında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Oyunda talihsiz bir kaza yaşayan Merve Aydın'ın durumu ile ilgili Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Merve ile ilgili sıkıntımız var. Burdunda parçalı kırık olmasından dolayı Metin Abi'nin İstanbul'la bir kez daha görüşmesi gerekiyor." dedi.