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Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 75. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Görüntülerde yarışmacılar acil durum konseyinde bir araya geliyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrası yarışmanın izleyicileri, Survivor kim diskalifiye oldu sorusunu aramaya başladı. İşte, Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 20:47 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 20:47
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