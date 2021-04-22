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Haberler Galeri Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 75. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Görüntülerde yarışmacılar acil durum konseyinde bir araya geliyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrası yarışmanın izleyicileri, Survivor kim diskalifiye oldu sorusunu aramaya başladı. İşte, Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

Giriş Tarihi: 22.04.2021 20:47 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 20:47
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Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acil durum konseyi, 74. yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Sakat yarışmacıların olduğu Survivor 2021'de yeni bir diskalifiye mi yaşanacak? Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler takımına kritik açıklama yapıyor. İşte, Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLUYOR?

Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2021'de adaya veda eden isim salı akşamı açıklandı. Perşembe günü 74. yeni bölüm ile seyirci karşısına çıkacak olan yarışmanın fragmanı merak uyandırdı.

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Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

74. bölümde acil durum konseyi toplanıyor. Acun Ilıcalı ise, ''Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda.'' ifadelerine yer verdi. Açıklamanın ardından hem ünlüler hem de gönüllüler takımında yarışmacılar göz yaşlarına hakim olamadı. Ancak yarışmaya veda edecek isim perşembe akşamı ekrana gelecek bölümde netlik kazanacak.

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Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

SURVİVOR MERVE ELENECEK Mİ?

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor'da ünlüler-gönüllüler arasında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Oyunda talihsiz bir kaza yaşayan Merve Aydın'ın durumu ile ilgili Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Merve ile ilgili sıkıntımız var. Burdunda parçalı kırık olmasından dolayı Metin Abi'nin İstanbul'la bir kez daha görüşmesi gerekiyor." dedi.

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Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...

Merve'nin durumunun oyunlar için zorlayıcı olabileceğini dile getiren Ilıcalı, yarışmacılara, gelen sonuca göre bir iki gün içerisinde açıklama yapacağını belirtti. Ilıcalı ayrıca Poyraz'ın da yarından itibaren yarışlara geri döneceğini söyledi.