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Haberler Galeri Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme merakı yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarını Ünlüler takımı kaybetti. Merve ve Sergen'in aday olduğu akşamda SMS birincisinin söyleyeceği bir kişi daha aday olacak. 16. hafta SMS sıralamasının son dakika olarak açıklanmasının ardından adaya veda edecek isim belli olacak. Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 23:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 23:39
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Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de fırtınalar kopuyor. Bu akşam Ünlüler takımında bir isim hayallerine veda edecek. Survivor 2021'de adaya veda edecek isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Eleme adayları Sergen ve Merve olacak gösterildi. 16. SMS sıralamasının belli olmasının ardından veda eden isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? (3 MAYIS 2021)

İkinci eleme adayı ünlüler takımından belirlendi. Melis, Merve ve İsmail'in adı eleme potasında sıkça geçti. Sergen'den sonra Survivor 2021'de ikinci eleme adayı Merve Aydın oldu.

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Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

TAKIMLAR DEĞİŞECEK

Acun Ilıcalı konuyla ilgili sosyal medya hesabından elemeyle ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, ''Konseyde bir kadın elenirse takımlar değişecek.'' dedi.

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Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor 2021 yarışmasında yeni bir ödül yarışı ekrana geldi. Oyunu kazanan takım, iki klasik lüks araba ile Punta Cana'ya gidecek. Büyük bir villada yemek yiyecek ve ardından 90'lar partisine katılacak. Partide ise Survivor 2021 yarışmacılarına Yunan yarışmacılar da dahil olacak. Öte yandan lüks villada kazanan takım bir gece kalabilecek.

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Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 4 MAYIS 2021?

Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Survivor'da eleme adayı olarak Sergen Bayar ve Merve Aydın isimleri belirlendi. Bu akşam SMS oylamasında birinciliği kazanan kişi bir eleme adayı daha söyleyecek.