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Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme merakı yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarını Ünlüler takımı kaybetti. Merve ve Sergen'in aday olduğu akşamda SMS birincisinin söyleyeceği bir kişi daha aday olacak. 16. hafta SMS sıralamasının son dakika olarak açıklanmasının ardından adaya veda edecek isim belli olacak. Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 23:39Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 23:39