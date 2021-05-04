Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de fırtınalar kopuyor. Bu akşam Ünlüler takımında bir isim hayallerine veda edecek. Survivor 2021'de adaya veda edecek isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Eleme adayları Sergen ve Merve olacak gösterildi. 16. SMS sıralamasının belli olmasının ardından veda eden isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...