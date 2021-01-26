Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? SMS sıralaması açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. Aleyna'nın ardından dün akşam gerçekleşen ada konseyi sonrasında İlayda ikinci eleme adayı olmuştu. Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak SMS sıralaması sonrasında diğer iki eleme adayı belli olacak. Ada konseyi sonrasında hayallerine veda edecek isim belli olacak. İşte, 26 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? SMS sıralaması açıklandı mı? Şampiyon olması bekleniyordu...