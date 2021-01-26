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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? SMS sıralaması açıklandı mı? Şampiyon olması bekleniyordu... Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? SMS sıralaması açıklandı mı? Şampiyon olması bekleniyordu...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden iki takım eleme adaylarını belirledi. Acun Ilıcalı'nın SMS sıralamasını açıklamasının ardından son iki eleme adayı belli olacak. Survivor'da elenerek hayallerine veda eden yarışmacı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 26 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? SMS sıralaması açıklandı mı? Şampiyon olması bekleniyordu...
Giriş Tarihi: 26.01.2021 23:24
Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? SMS sıralaması açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. Aleyna'nın ardından dün akşam gerçekleşen ada konseyi sonrasında İlayda ikinci eleme adayı olmuştu. Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak SMS sıralaması sonrasında diğer iki eleme adayı belli olacak. Ada konseyi sonrasında hayallerine veda edecek isim belli olacak. İşte, 26 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? SMS sıralaması açıklandı mı? Şampiyon olması bekleniyordu...
GALERİ DEVAM EDİYOR 26 OCAK SURVİVOR'DA ELENEN İSİM KİM OLDU? SMS SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
Survivor 2021'de eleme heyecanı 26 Ocak akşamı devam etti. Aleyna ve İlayda'nın ardından diğer eleme adayları belli oldu.
Bu akşam elenen yarışmacı belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Geçtimiz gün oynanan dokunulmazlık mücadelesinde kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden gönüllüler takımı ise eleme adayı için konseye çıkacak...
Haftanın ilk eleme adayı gönüllüler takımından Aleyna oldu...
Bu akşamki dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Gönüllüler takımı oldu.
Yapılan oylama sonucunda Ünlüler takımından çıkan haftaının ikinci adayı ise İlayda Şeker oldu.
SURVİVOR'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?
Yapılan oylama sonucunda adaya veda eden isim Sancakay oldu.
İPLER GERİLDİ!
Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık mücadelesinde geçtiğimiz akşam ipler gerildi. Çağrı Atakan'ın gönüllüler takımından bir kişiye "Senin sahte olduğunu biliyorum" demesi ile oyun alanı birden karışıyor.