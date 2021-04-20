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Haberler Galeri Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme gecesi yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında iki takımda birer isim eleme adayı olarak belirlendi. Öte yandan Survivor Dora ve İlayda'nın bulunduğu eleme potasındaki yarışmacılardan birisi, son dakika 14. Hafta SMS oy sıralamasına göre adaya veda edecek. Acun Ilıcalı tarafından yapılacak açıklama sonrasında elenen isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 23:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 23:24
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Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğu ile izleyicilerin karşısına çıkan Survivor 2021'de elenecek isim kısa süre sonra belli olacak. Gönüllüler takımında Dora ilk eleme adayı oldu. Daha sonra Ünlüler takımı da eleme adayı olarak İlayda ismini belirledi. Survivor 14. Hafta SMS oy sıralaması sonucuna göre bir kişi adaya veda eden isim olacak. İşte, Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 14. HAFTA SMS SONUÇLARI

TV8 ile 20 Nisan Salı günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölüm detayları, Survivor'da elenen isim, iletişim ödülünü kazanan ve son dakika 14. Hafta SMS oy sıralaması ile eleme konseyi detayları şöyle;

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Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde aylarca ailelerin uzakta psikolojik ve fiziksel zorluklar altında mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kendileri için oldukça önemli olan bir iletişim oyununda daha karşı karşıya geldi.

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Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Ünlüler takımının sayıca üstünlük kurduğu iletişim oyununda 10. sayıya en önce ulaşan ünlüler takımı WhatsApp üzerinden sevdikleriyle görüşmeye hak kazandı.

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Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

20 Nisan Salı günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde noter onaylı 14. Hafta SMS oy sırlaması sonuçlarına gre en fazla SMS oyu alan yarışmacılar takımlarının SMS birincisi olarak seçilecek. Acun Ilıcalı tarafından açıklandığında buradan öğrenebileceksiniz.