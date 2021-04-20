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Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme gecesi yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında iki takımda birer isim eleme adayı olarak belirlendi. Öte yandan Survivor Dora ve İlayda'nın bulunduğu eleme potasındaki yarışmacılardan birisi, son dakika 14. Hafta SMS oy sıralamasına göre adaya veda edecek. Acun Ilıcalı tarafından yapılacak açıklama sonrasında elenen isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 20.04.2021 23:24Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 23:24