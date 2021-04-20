Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğu ile izleyicilerin karşısına çıkan Survivor 2021'de elenecek isim kısa süre sonra belli olacak. Gönüllüler takımında Dora ilk eleme adayı oldu. Daha sonra Ünlüler takımı da eleme adayı olarak İlayda ismini belirledi. Survivor 14. Hafta SMS oy sıralaması sonucuna göre bir kişi adaya veda eden isim olacak. İşte, Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...