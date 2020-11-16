Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Tv8'de ekranlara gelen Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışması için bekleyiş sürüyor. Bir önceki sezonda kıyasıya geçen rekabette şampiyon Cemal Can Canseven olmuştu. Şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Survivor 2021 kadrosu ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Peki, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...