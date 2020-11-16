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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor 2021'e sürpriz isimler: Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2021'e sürpriz isimler: Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde önlemler alınmıştı. Evde karantinada olan vatandaşlar Survivor yarışmasına yoğun ilgi göstermişti. Bu sezonunun en çok takip edilen programları arasında yer alan Survivor'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala Survivor 2021 yarışmacıları hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.11.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 19:37
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Tv8'de ekranlara gelen Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışması için bekleyiş sürüyor. Bir önceki sezonda kıyasıya geçen rekabette şampiyon Cemal Can Canseven olmuştu. Şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Survivor 2021 kadrosu ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Peki, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVIVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?
Öncelikle şunu belirtelim ki, resmi olarak Survivor 2021 yarışmacıları henüz açıklanmadı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Himket Tuğsuz, Turabi Çamkıran ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.
SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2021'nin başlangıç tarihi de henüz duyurulmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU CEMAL CAN
13 Temmuz'da yayınlanan bölümde Cemal Can, Barış ve Yasin arasında bir eleme daha yapıldı. SMS oylaması sonucuna göre, elenen isim Yasin olmuştu. Finale ise Cemal Can ve Barış kaldı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Survivor 2020 şampiyonunun Cemal Can olduğu duyuruldu.
2019 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?
2019 yılında zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2019 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Yusuf Karakaya ve Seda Ocak olmuştu. Survivor 2019'un şampiyonunun Yusuf Karakaya olduğunu Acun Ilıcalı açıklamıştı.