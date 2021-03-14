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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 birleşme partisine katılacak ünlüler kimler? Exxen başvurular... Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 birleşme partisine katılacak ünlüler kimler? Exxen başvurular...
Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Exxen üzerinden başvuru yapan belirli sayıdaki kişi Survivor 2021 birleşme partisine katılma hakkı elde edecek. Survivor birleşme partisi için geri sayım sürerken, hangi ünlü isimlerin yarışmaya konuk olacakları merak ediliyor. İşte, Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 birleşme partisine katılacak ünlüler kimler? Exxen başvurular...
Giriş Tarihi: 14.03.2021 23:51
Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 birleşme partisine katılacak ünlüler kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çekilişle belirlenecek 50 şanslı Exxen üyesi, 1 yakını ile birlikte Dominik'e gitme şansına sahip oluyor. Başvurular için detayları haberimizde derledik. Ayrıca birleşme partisine katılacak ünlü isimlerde merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 birleşme partisine katılacak ünlüler kimler? Exxen başvurular...
GALERİ DEVAM EDİYOR EXXEN BİRLEŞME PARTİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Survivor Birleşme Partisi her yıl ilgi çekiyor. Birçok ünlü ismin de Birleşme Partisine Katıldığı gecede 100 Survivor Sever yarışmacılarla tanışacak.
Birleşme partisine katılmak, yarışmaları izlemek ve Survivor heyecanını Ada'da yaşamak için Exxen'e üye olmak gerekiyor. 100 Survivor Severi Dominik'e götürecek özel uçak 24 Mart'ta kalkıyor. Üstelik pasaport yeterli, vize gerekmiyor.
Survivor Birleşme Partisi için son gün 14 Mart 2021 23:59 olarak biliniyor. EXXEN SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARTLARI
Kampanya tarihleri arasında , www.exxen.com internet sitesine e-posta ve şifre ile girişi yaptıktan sonra, kampanya katılım formuna; ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını girerek bilgilerini güncelleyen Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri ile Yeni üyelik hizmeti aldıktan sonra kampanya katılım formuna ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını giren Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri çekilişe katılacak olup 1 çekiliş hakkı kazanacaklardır. (Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkıyla sınırlıdır
Exxen'de yazan bilgilere göre; çekiliş 15 Mart 2021 saat 15:00'te gerçekleşecek. Toplam katılımcı sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı toplarla noter huzurunda halka açık olarak çekiliş gerçekleşecektir. Çekiliş sonuçları Akşam gazetesinden duyurulacak.