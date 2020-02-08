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Survivor 2020 ünlüler kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor yarışmacıları kimler?

2020 Survivor için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl ünlüler gönüllüler formatıyla ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor'un 2020 kadrosu netleşmeye başladı. 16 Şubat Pazar akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan sevilen yarışmanın ünlüler kadrosu belli oldu. Survivor 2020 için sayılı günler kala yarışmanın yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı, ünlüler kadrosunu sosyal medyadan duyurdu. Daha önce çok iddialı kadrolardan oluşan Survivor'ın bu yılki kadrosunda en dikkat çeken isim ise ilk şampiyon Uğur Pektaş oldu. Peki, Survivor 2020 yarışmacıları kimler? İşte Survivor ile ilgili merak edilenlerin yanıtları...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 17:32
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Survivor 2020 ünlüler kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor yarışmacıları kimler?

Survivor 2020 için geri sayım başladı. Dünyanın en zor yarışması Survivor bu yıl ünlüler ve gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek. Birçok yıldız ismin yarıştığı Survivor'da bu yıl da star isimler bulunuyor. Survivor yarışmasının ilk şampiyonu Uğur Pektaş en iddialı isim olarak görünse de, kadroya birçok iddialı yarışmacı bulunuyor. Peki, Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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Survivor 2020 ünlüler kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor yarışmacıları kimler?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 için tarih belli oldu. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor 2020'nin 16 Şubat 2020'de başlayacağını duyurdu. Yarışma ünlüler gönüllüler formatıyla gerçekleşecek.

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Survivor 2020 ünlüler kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor yarışmacıları kimler?

ACUN ILICALI SOSYAL MEDYADAN DUYURUYOR

Survivor'ın başlamasına kısa bir süre kala Acun Ilıcalı 2020 Survivor kadrosunu açıkladı. İşte ünlüler takımında yer alan o isimler...

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Survivor 2020 ünlüler kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor yarışmacıları kimler?

SURVIVOR UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?
16 Nisan 1979 doğumlu Uğur Pektaş, 2005 yılında yaşadığı Survivor şampiyonluğunun ardından yeniden fenomen yarışma ile ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncu, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Murat Komiser' rolü ile büyük ses getirdi.


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Survivor 2020 ünlüler kadrosu belli oldu! Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor yarışmacıları kimler?

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut kimdir, BKM Mutfak] tarafından düzenlenen Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programının sevilen oyuncularından birisi olan Türk sinema, tiyatro, dizi ve reklam oyuncusu.

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Haller adlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan ve de 2008 yılından beri yayınlanmakta olan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almaktadır.