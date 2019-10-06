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Söz dizisinin Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi herkesi şaşırttı
Söz oldukça popüler ve reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Söz'ün yakışıklı Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş ise kendinden söz ettiriyor. Bu bağlamda yakışıklı oyuncunun bayahı fazla fanı bulunuyor. Söz'ün yakışıklı Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görenler şaşkına döndü. Söz'de canlandırdığı Sarı (Yavuz) komutan karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Tolga Sarıtaş'ın hayran kitlesi her geçen gün artıyor. Genç yaşına rağmen şöhret basamaklarını hızla çıkan Tolga Sarıtaş, sevenlerinin yakın takibinde yer alıyor. Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır.
Giriş Tarihi: 06.10.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 14:35
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