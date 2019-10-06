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Söz dizisinin Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi herkesi şaşırttı

Söz oldukça popüler ve reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Söz'ün yakışıklı Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş ise kendinden söz ettiriyor. Bu bağlamda yakışıklı oyuncunun bayahı fazla fanı bulunuyor. Söz'ün yakışıklı Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görenler şaşkına döndü. Söz'de canlandırdığı Sarı (Yavuz) komutan karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Tolga Sarıtaş'ın hayran kitlesi her geçen gün artıyor. Genç yaşına rağmen şöhret basamaklarını hızla çıkan Tolga Sarıtaş, sevenlerinin yakın takibinde yer alıyor. Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır.

Giriş Tarihi: 06.10.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 14:35
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Söz dizisinin Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi herkesi şaşırttı

Söz oldukça popüler ve reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Söz'ün yakışıklı Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş ise kendinden söz ettiriyor. Bu bağlamda yakışıklı oyuncunun bayahı fazla fanı bulunuyor. Söz'ün yakışıklı Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görenler şaşkına döndü. Söz'de canlandırdığı Sarı (Yavuz) komutan karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Tolga Sarıtaş'ın hayran kitlesi her geçen gün artıyor. Genç yaşına rağmen şöhret basamaklarını hızla çıkan Tolga Sarıtaş, sevenlerinin yakın takibinde yer alıyor.

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Söz dizisinin Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi herkesi şaşırttı

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumakta olan Tolga Sarıtaş bir dönem Omega adlı bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak sahneye çıkmıştır.

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Söz dizisinin Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi herkesi şaşırttı

2009 yılında yardımcı oyuncu olarak Bahtı Kara adlı sinema filmi ile beyazperdede izleyici karşısına çıkan Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en önemli basamak taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamış ve tüm Türkiye'de tanınmıştır. 2015 yılının iddialı dizilerinden Güneşin Kızları'nda başrol oyuncusu olarak yer alan Tolga Sarıtaş, halen Star TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Söz adlı dizide Üsteğmen Yavuz karakterine hayat veriyor.

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Söz dizisinin Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi herkesi şaşırttı

İşte birbirinden ünlü oyuncuların ünlü kardeşleri, anne-babaları ve akrabaları...

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Söz dizisinin Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş’ın kardeşi herkesi şaşırttı

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