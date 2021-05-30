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Haberler Galeri "Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...

"Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Düğün sonrasında Hızır Ali ve Gizem'in saldırıya uğraması iki aileyide harekete geçirdi. Kızı Gizem'in ölüm haberini alan Haşmet Façalı, Rıdvan'ın mekanını basıyor. Ancak yediği kurşun sonrasında Haşmet'te kızıyla aynı kaderi paylaşıyor. Aynı günde hem gelinini hem de arkadaşını kaybeden Hızır Çakırbeyli ise Hızır Ali'den gelen haberle bir nebzede olsa rahatlıyor. Ancak savaşın ayak sesleri çoktan duyulmuştur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragman merakla bekleniyor...

Giriş Tarihi: 30.05.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 16:27
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Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde heyecan fırtınası yaşandı. EDHO son bölümde; Haşmet ve Gizem Façalı'nın ölmesi sonrasında Hızır Çakırbeyli'nin hamleleri merak ediliyor. Rıdvan'ın artık hedefe oturtulması sonrasında İlyas ve Alpaslan planlarını ertelememeye karar veriyor. Ancak bu kez Hızır'da onların yanından yer alacak. Diğer yandan Hızır Ali'den gelen sevindirici haber ise nefes aldırıyor. Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hala ilk hedef halinde olan Hızır Ali'nin koromasını ise yeğeni Alpaslan üstleniyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı...

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Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...

BEHZAT İNTİKAM PEŞİNDE

Ağabeyinin intikamını almayı kafasına koyan Behzat, İlyas, Yaman ve İshak ile beraber Radoların bulunduğu mekana operasyon düzenledi.

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Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...

"AĞABEYİNİ BEN ÖLDÜRDÜM"

Mekanı kuşatan ekip son anda elinden Rıdvan ve Volkan'ı kaçırırken Haşmet Façalı'nın katili Tayfun yaralı olarak ele geçirildi. İlyas'ın Tayfun'u konuşturmak istemesi üzerine Tayfun "Ağabeyini ben öldürdüm" sözlerini sarf etti ve Behzat onu öldürdü.

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Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...

HAKAN ÖLÜYOR

Haşmet Façalı'nın cenazesinin ardından patlayan bomba yürekleri dağladı. Son anlarda ise Behzat'ın arabasınaki bomba patladı ve arabanın içerisinde yer alan Hakan'ın da hayatını kaybetmesi şok etkisi yarattı.

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Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...

SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENİYOR!

Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.