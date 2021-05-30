HaberlerGaleri"Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...
"Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Düğün sonrasında Hızır Ali ve Gizem'in saldırıya uğraması iki aileyide harekete geçirdi. Kızı Gizem'in ölüm haberini alan Haşmet Façalı, Rıdvan'ın mekanını basıyor. Ancak yediği kurşun sonrasında Haşmet'te kızıyla aynı kaderi paylaşıyor. Aynı günde hem gelinini hem de arkadaşını kaybeden Hızır Çakırbeyli ise Hızır Ali'den gelen haberle bir nebzede olsa rahatlıyor. Ancak savaşın ayak sesleri çoktan duyulmuştur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragman merakla bekleniyor...
Giriş Tarihi: 30.05.2021 16:27Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 16:27