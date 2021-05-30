"Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde heyecan fırtınası yaşandı. EDHO son bölümde; Haşmet ve Gizem Façalı'nın ölmesi sonrasında Hızır Çakırbeyli'nin hamleleri merak ediliyor. Rıdvan'ın artık hedefe oturtulması sonrasında İlyas ve Alpaslan planlarını ertelememeye karar veriyor. Ancak bu kez Hızır'da onların yanından yer alacak. Diğer yandan Hızır Ali'den gelen sevindirici haber ise nefes aldırıyor. Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hala ilk hedef halinde olan Hızır Ali'nin koromasını ise yeğeni Alpaslan üstleniyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı...