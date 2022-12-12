Sipahi dizisinin Canan’ı Özge Gürel de estetikli çıktı! Gürel’i Doğal güzel zannedenler eski halini görünce tanıyamadı

Son yılların en popüler isimlerinden olan Özge Gürel Sipahi dizisinde canlandırdığı Canan karakteriyle ekrana geri döndü. Bir süredir ekranlardan uzak olan Gürel'in yeni dizisi sevenlerini heyecanlandırırken özel hayatıyla yakın takibe alındı. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Gürel'in eski fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. Estetiksiz hali pes dedirtti. İşte Sipahi'nin yıldızı Özge Gürel'in estetiksiz hali...