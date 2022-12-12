12 Aralık 2022, Pazartesi
Sipahi dizisinin Canan’ı Özge Gürel de estetikli çıktı! Gürel’i Doğal güzel zannedenler eski halini görünce tanıyamadı
Son yılların en popüler isimlerinden olan Özge Gürel Sipahi dizisinde canlandırdığı Canan karakteriyle ekrana geri döndü. Bir süredir ekranlardan uzak olan Gürel'in yeni dizisi sevenlerini heyecanlandırırken özel hayatıyla yakın takibe alındı. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Gürel'in eski fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. Estetiksiz hali pes dedirtti. İşte Sipahi'nin yıldızı Özge Gürel'in estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 14:16
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