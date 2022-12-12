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Sipahi dizisinin Canan’ı Özge Gürel de estetikli çıktı! Gürel’i Doğal güzel zannedenler eski halini görünce tanıyamadı

Son yılların en popüler isimlerinden olan Özge Gürel Sipahi dizisinde canlandırdığı Canan karakteriyle ekrana geri döndü. Bir süredir ekranlardan uzak olan Gürel'in yeni dizisi sevenlerini heyecanlandırırken özel hayatıyla yakın takibe alındı. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Gürel'in eski fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. Estetiksiz hali pes dedirtti. İşte Sipahi'nin yıldızı Özge Gürel'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 14:16
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Sipahi dizisinin Canan’ı Özge Gürel de estetikli çıktı! Gürel’i Doğal güzel zannedenler eski halini görünce tanıyamadı

Sipahi dizisiyle ekrana geri dönen Özge Gürel gündeme oturdu. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu yeni projesiyle sevenlerini heyecanlandırırken özel hayatıyla da yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sipahi dizisinin Canan’ı Özge Gürel de estetikli çıktı! Gürel’i Doğal güzel zannedenler eski halini görünce tanıyamadı

Gürel'in eski fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. Estetiksiz hali pes dedirtti.

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  • 192
Sipahi dizisinin Canan’ı Özge Gürel de estetikli çıktı! Gürel’i Doğal güzel zannedenler eski halini görünce tanıyamadı

İşte Sipahi'nin yıldızı Özge Gürel'in estetiksiz hali...

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  • 192
Sipahi dizisinin Canan’ı Özge Gürel de estetikli çıktı! Gürel’i Doğal güzel zannedenler eski halini görünce tanıyamadı

Dilan Çiçek Deniz

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  • 192
Sipahi dizisinin Canan’ı Özge Gürel de estetikli çıktı! Gürel’i Doğal güzel zannedenler eski halini görünce tanıyamadı

Dilan Çiçek Deniz