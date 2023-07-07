Sinem Kobal kızıyla Alaçatı sokaklarında görüntülendi! Lalin’e yorum yağdı: Babasının kopyası

İki kızları ve ilişkileriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Çeşme'de tatile çıktı. Şu sıralara ekrana geri dönmek için projeleri değerlendiren Kobal, önceki gün kızı Lalin'le bir mekanda görüntülendi. Sosyal medyada ilgi odağı olan Lalin'e 'babasının kopyası' yorumları geldi.