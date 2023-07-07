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Sinem Kobal kızıyla Alaçatı sokaklarında görüntülendi! Lalin’e yorum yağdı: Babasının kopyası

İki kızları ve ilişkileriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Çeşme'de tatile çıktı. Şu sıralara ekrana geri dönmek için projeleri değerlendiren Kobal, önceki gün kızı Lalin'le bir mekanda görüntülendi. Sosyal medyada ilgi odağı olan Lalin'e 'babasının kopyası' yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 07.07.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 11:43
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Sinem Kobal kızıyla Alaçatı sokaklarında görüntülendi! Lalin’e yorum yağdı: Babasının kopyası

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına alarak iki kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Sinem Kobal kızıyla Alaçatı sokaklarında görüntülendi! Lalin’e yorum yağdı: Babasının kopyası

Anne olmanın ardından ekranlardan uzak olan ancak ekranlara dönmek için gelen projeleri değerlendirdiğini açıklayan Kobal ailesiyle Çeşme'ye gitti.

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Sinem Kobal kızıyla Alaçatı sokaklarında görüntülendi! Lalin’e yorum yağdı: Babasının kopyası

ANNE- KIZ BAŞ BAŞA

Güzel oyuncu önceki gün Alaçatı'da görüntülendi. Kızı Lalin ile çarşıyı gezmeye çıkan Kobal, bir kafede mola verdi.

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Sinem Kobal kızıyla Alaçatı sokaklarında görüntülendi! Lalin’e yorum yağdı: Babasının kopyası

Anne-kız baş başa bir şeyler içerek günün keyfini çıkardılar.

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Sinem Kobal kızıyla Alaçatı sokaklarında görüntülendi! Lalin’e yorum yağdı: Babasının kopyası

LALİN'İN HAYVAN SEVGİSİ

Mekan içerisinde bulunan kedi yavrusuna krakerini veren Lalin, hayvan sevgisi ile görenleri güldürdü.