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Sinan Akçıl iyilik yaptı başına bela oldu! Dava açıldı

Sinan Akçıl'ın yaptığı iyilik başına bela oldu. Garson A.K., hayranı olduğu şarkıcıyla fotoğraf çektirdiği için çalıştığı otelden ceza aldı. Genç adam, Sinan Akçıl'a "Seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler" diye mesaj attı. Sinan Akçıl, garsonun çalıştığı oteli arayıp işe dönüşünü sağladı. Ancak A.K., mesajını takipçileriyle paylaşıp kendisini küçük düşürdüğü gerekçesiyle Akçıl'dan şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 15.01.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 09:19
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Sinan Akçıl iyilik yaptı başına bela oldu! Dava açıldı

Sinan Akçıl'ın hayranı olan A.K., Beşiktaş'taki bir otelde garson olarak çalışıyordu. 22 Kasım akşamı Akçıl, etkinlik için otele geldi. İddiaya göre hayranı olduğu sanatçıyı otelde gören genç adam, ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirdi.

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Sinan Akçıl iyilik yaptı başına bela oldu! Dava açıldı

Etkinlik sonrası sosyal medyada fotoğrafı paylaşan A.K., otel yetkilileri tarafından cezalandırıldı.

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Sinan Akçıl iyilik yaptı başına bela oldu! Dava açıldı

HAYRANINI YALNIZ BIRAKMADI

Bunun üzerine Akçıl'a "Abi seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler" diye sosyal medyadan mesaj atan Akın, ertesi gün haberlere konu olduğunu gördü.

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Sinan Akçıl iyilik yaptı başına bela oldu! Dava açıldı

Çünkü ünlü sanatçı, genç adamın kendisine gönderdiği mesajı anlık paylaşımla 3 milyon takipçisine göndermişti. Akçıl, genci yalnız bırakmamış, otel yetkililerini arayarak genci işe geri aldırmıştı.

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Sinan Akçıl iyilik yaptı başına bela oldu! Dava açıldı

Fakat mesajında işten çıkarılmadığını belirten A.K., buna rağmen 'Sinan Akçıl kendisiyle fotoğraf çektirdiği için işten kovulan gence sahip çıktı' şeklindeki haberlerle ifşa edildiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.