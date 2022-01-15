Sinan Akçıl iyilik yaptı başına bela oldu! Dava açıldı

Sinan Akçıl'ın yaptığı iyilik başına bela oldu. Garson A.K., hayranı olduğu şarkıcıyla fotoğraf çektirdiği için çalıştığı otelden ceza aldı. Genç adam, Sinan Akçıl'a "Seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler" diye mesaj attı. Sinan Akçıl, garsonun çalıştığı oteli arayıp işe dönüşünü sağladı. Ancak A.K., mesajını takipçileriyle paylaşıp kendisini küçük düşürdüğü gerekçesiyle Akçıl'dan şikayetçi oldu.