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Haberler Galeri Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! Kaan Taşaner meğer annesiyle aynı dizide...

Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! Kaan Taşaner meğer annesiyle aynı dizide...

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni oyuncusu Kaan Taşaner'ın hayatı merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncunun annesinin kim olduğunu duyanlar ise şoke oldu! Meğer, Kaan Taşaner'in annesi...

Giriş Tarihi: 05.04.2024 11:54
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Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! Kaan Taşaner meğer annesiyle aynı dizide...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı diziye Kaan Taşaner de katıldı.

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Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! Kaan Taşaner meğer annesiyle aynı dizide...

Dizide Güray karakterine hayat veren oyuncu, Doğa'nın yeni aşkı olarak diziye dahil oldu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Taşaner'in annesinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! Kaan Taşaner meğer annesiyle aynı dizide...

Taşaner hakkında araştırma yapanlar, annesinin kim olduğunu duyunca çok şaşırdı.

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Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! Kaan Taşaner meğer annesiyle aynı dizide...

2010-2012 yılları arasında yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

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Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! Kaan Taşaner meğer annesiyle aynı dizide...

Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Rengarenk adlı dizilerde oynayan Kaan Taşaner hakkında araştırma yapan sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Meğer anne-oğul aynı dizide oynamış...