Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! Kaan Taşaner meğer annesiyle aynı dizide...

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni oyuncusu Kaan Taşaner'ın hayatı merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncunun annesinin kim olduğunu duyanlar ise şoke oldu! Meğer, Kaan Taşaner'in annesi...