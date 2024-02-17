Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı! 24 yaşındaki oyuncunun eski haline bakın! Meğer kiloluymuş...

"Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali gün yüzüne çıktı! Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Türkoğlu, "Yemin" ve "Emanet" dizileriyle tanınmıştı. Son zamanlarda ünlülerin geçmiş halleriyle gündeme gelmesi, Türkoğlu'nun da eski görüntülerinin merak edilmesine neden oldu. Özel hayatıyla da ilgi çeken Türkoğlu'nun geçmişteki görünümü, hayranlarını oldukça şaşırttı.