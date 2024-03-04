Sıla Türkoğlu sessizliğini bozdu! Eski hali ortaya çıkmıştı! Estetik iddialarına öyle bir cevap verdi ki...

Oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyerinin yanı sıra estetik iddialarıyla sık sık gündem oluyor. Son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı olarak tanınan Türkoğlu, eski görüntüleriyle adından söz ettiriyor. Genç oyuncu, estetik iddialarına cevap vererek, sessizliğini bozdu. Türkoğlu'nun verdiği cevap, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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