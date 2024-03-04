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Sıla Türkoğlu sessizliğini bozdu! Eski hali ortaya çıkmıştı! Estetik iddialarına öyle bir cevap verdi ki...

Oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyerinin yanı sıra estetik iddialarıyla sık sık gündem oluyor. Son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı olarak tanınan Türkoğlu, eski görüntüleriyle adından söz ettiriyor. Genç oyuncu, estetik iddialarına cevap vererek, sessizliğini bozdu. Türkoğlu'nun verdiği cevap, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:43
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Sıla Türkoğlu sessizliğini bozdu! Eski hali ortaya çıkmıştı! Estetik iddialarına öyle bir cevap verdi ki...

Fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin dikkat çeken oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu, estetik iddialarına verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sıla Türkoğlu sessizliğini bozdu! Eski hali ortaya çıkmıştı! Estetik iddialarına öyle bir cevap verdi ki...

Şimdilerde kusursuz fiziği ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Türkoğlu'nun eski kilolu halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

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Sıla Türkoğlu sessizliğini bozdu! Eski hali ortaya çıkmıştı! Estetik iddialarına öyle bir cevap verdi ki...

"ESTETİĞİM YOK"

Estetiksiz halleriyle sık sık gündem olan genç oyuncu, bu iddialara yanıt verdi.

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Sıla Türkoğlu sessizliğini bozdu! Eski hali ortaya çıkmıştı! Estetik iddialarına öyle bir cevap verdi ki...

Güzel oyuncu, katıldığı bir davette kendisine yöneltilen sorular üzerine konuştu. Dudakları ve çenesine dolgu yaptırdığı iddialarına cevap veren Türkoğlu, "Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez." şeklinde konuşunca sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sıla Türkoğlu sessizliğini bozdu! Eski hali ortaya çıkmıştı! Estetik iddialarına öyle bir cevap verdi ki...

Estetikle ilgili tartışmalar sürerken, Türkoğlu'nun rol arkadaşı Evrim Alasya ise sosyal medya hesabından estetikli oyunculara gönderme yapmıştı. "Oynamaktan anlamayan, botokslu 'oyuncu' devri kapandı sanki ha, ne dersin!" ifadelerini kullanan Alasya, bu sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.