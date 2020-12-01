Sihirli Annem'de Eda’yı kimin canlandıracağı belli oldu! Defne Joy Foster oynamıştı…

Acun Ilıcalı'nın kurduğu yeni dijital platformunda yer alacak projelerden birinin de Sihirli Annem olduğu ortaya çıkmıştı. Tamamen yeni bir kadro ile çekilen Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın canlandırdığı Eda karakterini kimin canlandıracağı belli oldu. Dizinin yeni versiyonunda Eda'yı Tara Mcmillen oynayacak.