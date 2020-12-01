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Haberler Galeri Sihirli Annem'de Eda’yı kimin canlandıracağı belli oldu! Defne Joy Foster oynamıştı…

Sihirli Annem'de Eda’yı kimin canlandıracağı belli oldu! Defne Joy Foster oynamıştı…

Acun Ilıcalı'nın kurduğu yeni dijital platformunda yer alacak projelerden birinin de Sihirli Annem olduğu ortaya çıkmıştı. Tamamen yeni bir kadro ile çekilen Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın canlandırdığı Eda karakterini kimin canlandıracağı belli oldu. Dizinin yeni versiyonunda Eda'yı Tara Mcmillen oynayacak.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 14:06
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Sihirli Annem'de Eda’yı kimin canlandıracağı belli oldu! Defne Joy Foster oynamıştı…

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu ve ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan 'Exxen' adlı dijital platformda yer alacak dizilerden biri de geçmişte 2000'li yıllara damgasını vuran 'Sihirli Annem' oldu.

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Sihirli Annem'de Eda’yı kimin canlandıracağı belli oldu! Defne Joy Foster oynamıştı…

Tamamen yeni bir kadro ile çekilen Sihirli Annem'de rol alacak oyuncular da birer birer ortaya çıkmaya başladı.

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Sihirli Annem'de Eda’yı kimin canlandıracağı belli oldu! Defne Joy Foster oynamıştı…

Dizide rol alacak yeni isimler arasında Nergis Kumbasar, Emre Altuğ, Lale Başar, Açelya Topaloğlu, Eylem Yıldız, Hande Katipoğlu ve Bülent Seyran'ın bulunduğu ortaya çıktı.

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Sihirli Annem'de Eda’yı kimin canlandıracağı belli oldu! Defne Joy Foster oynamıştı…

Sihirli Annem'in yeni versiyonunda en çok merak edilen isim Defne Joy Foster'ın canlandırdığı Eda karakterini kimin oynayacağı oldu.

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Sihirli Annem'de Eda’yı kimin canlandıracağı belli oldu! Defne Joy Foster oynamıştı…

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Sihirli Annem'in yeni Eda'sı Tara Mcmillen oldu.