Sibel Can ve kızı Melisa Ural'ın son hali yok artık dedirtti! Estetik mi yaptırdı?

Sibel Can ve kızı Melisa Ural'ın son hali yok artık dedirtti. Sibel Can Hakan Ural çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasının gündemine sıkça yer almaya başladı. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkat çekerken, annesiyle birlikte çalışması da onu gündemde tuttu. Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural'ın geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı. Gözlerden uzak büyütülen Melisa Ural, son zamanlarda herkesin merakını uyandırdı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarıyla dikkat çeken Melisa Ural'ın eski halinden eser kalmadı. Artık fit bir vücuda kavuşan Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural son haliyle herkesi şaşırttı. İşte annesi Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın yeni hali...