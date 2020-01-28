28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Şeyma Subaşı yaşına bakmadan Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisini hedef aldı

Acun Ilıcalı ile 19 yaşında tanışan ve 21 yaş küçük olan Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncunun yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı hedef aldı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi için Ayça Çağla Altunkaya için "Çok küçük" diyen Şeyma Subaşı sosyal medyada gündem oldu. İşte Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi hakkında söyledikleri.

Giriş Tarihi: 28.01.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 17:01
  • 1
  • 57
Şeyma Subaşı yaşına bakmadan Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisini hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde büyük heveslerle açtığı lüks kafesini kapatan Şeyma Subaşı, dünyaca ünlü bir marka ile işbirliği yaparak kendi ürünlerini çıkardı. Yeni işbirliğinin tanıtım gecesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Subaşı, Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı söylenen Ayça Çağla Altunkaya hakkında da konuştu

  • 2
  • 57
Şeyma Subaşı yaşına bakmadan Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisini hedef aldı

Eski eşinin yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuşan Şeyma Subaşı ise ilginç bir çıkışta bulundu. Ilıcalı ile arasında 21 yaş fark olan Subaşı, Ayça Çağla Altunkaya hakkında soruları yanıtsız bırakmak istedi.

  • 3
  • 57
Şeyma Subaşı yaşına bakmadan Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisini hedef aldı

Sonra konuşan Subaşı ise Altunkaya'nın Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olmasına değinerek "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" dedi. Subaşı, Altunkaya'nın kendisine benzetilmesi hakkında da "Bilmiyorum, görmedim benziyor mu?" şeklinde konuştu.

  • 4
  • 57
Şeyma Subaşı yaşına bakmadan Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisini hedef aldı

Şeyma Subaşı ile bir yıllık evliliğini tek celsede bitiren Acun Ilıcalı'nın adı Ayça Çağla Altunkaya ile anılmaya başlamıştı.

  • 5
  • 57
Şeyma Subaşı yaşına bakmadan Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisini hedef aldı

İkili geçtiğimiz yaz aylarından sonra tekrar bir arada görüntülenmezken O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ayça Çağla Altunkaya'nın görüntüsünün ekrana yansıması ilişkinin devam ettiğini gözler önüne serdi.