Şeyma Subaşı yaşına bakmadan Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisini hedef aldı

Acun Ilıcalı ile 19 yaşında tanışan ve 21 yaş küçük olan Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncunun yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı hedef aldı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi için Ayça Çağla Altunkaya için "Çok küçük" diyen Şeyma Subaşı sosyal medyada gündem oldu. İşte Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi hakkında söyledikleri.