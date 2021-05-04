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Sevda Erginci 'boy' eleştirilerine isyan etti: Acımasızca!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sevda Erginci, son yıllarda boy eleştirileriyle gündeme geldi. Özellikle eski rol arkadaşı Onur Tuna ile arasındaki boy farkıyla sosyal medyada gündeme gelen Erginci, yapılan yorumlarla ilgili açıklama yaptı. Yıllardır kendisine en çok sorulan ve söylenen şeyin bu olduğunu belirten güzel oyuncu, yapılan yorumlar için 'Acımasızca' dedi.
Giriş Tarihi: 04.05.2021 17:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 17:48
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