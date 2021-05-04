04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sevda Erginci 'boy' eleştirilerine isyan etti: Acımasızca!

Sevda Erginci 'boy' eleştirilerine isyan etti: Acımasızca!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sevda Erginci, son yıllarda boy eleştirileriyle gündeme geldi. Özellikle eski rol arkadaşı Onur Tuna ile arasındaki boy farkıyla sosyal medyada gündeme gelen Erginci, yapılan yorumlarla ilgili açıklama yaptı. Yıllardır kendisine en çok sorulan ve söylenen şeyin bu olduğunu belirten güzel oyuncu, yapılan yorumlar için 'Acımasızca' dedi.

Giriş Tarihi: 04.05.2021 17:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 17:48
  • 1
  • 67
Sevda Erginci 'boy' eleştirilerine isyan etti: Acımasızca!

Bir dergi için objektif karşısına geçen Sevda Erginci, dergideki röportajında boyu hakkında sosyal medyada yapılan yorumlarla ilgili konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 67
Sevda Erginci 'boy' eleştirilerine isyan etti: Acımasızca!

"BUNU KONUŞMAKTAN ÇOK SIKILDIM"

27 yaşındaki oyuncu "Aslında çok sıkıldım bunu konuşmaktan ve artık umursamak istemiyorum. Çünkü yıllardır bana en çok sorulan ve söylenen şey bu" dedi.

  • 3
  • 67
Sevda Erginci 'boy' eleştirilerine isyan etti: Acımasızca!

"YAPILMASI GEREKEN KENDİNİ SEVMEK"

Erginci sözlerine, "Hiç tanımadığım, hayatımda yeri olmayan insanlar bunu sorun haline getirmeden önce, farkında da değildim açıkçası. Veya esprisi yapılırsa çok güldüğüm bir konuydu. Samimi bir şekilde yapıldığında hala öyle. Bunun son zamanlarda çok sık ve acımasızca yapılıyor olmasının sebebi, hepimizin sosyal medyada fazla ulaşılabilir olması ve insanların kişisel mutsuzlukları sanırım. Yapılması gereken onay beklemeden kendini sevmek, kusurlarını bilip yeri geldiğinde dalga geçebilmek" şeklinde devam etti.

  • 4
  • 67
Sevda Erginci 'boy' eleştirilerine isyan etti: Acımasızca!

Açıklamalarıyla gündeme gelen Sevda Erginci'nin boyu merak konusu oldu. İşte Sevda Erginci ve birçok ünlü ismin boyu…

  • 5
  • 67
Sevda Erginci 'boy' eleştirilerine isyan etti: Acımasızca!

Burak Özçivit - 1,84 m