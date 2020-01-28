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Serdar Ortaç ile barışacak mı? Chloe Loughnan iddialara son noktayı koydu

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yaz aylarında sonlandırmıştı. Birbirlerini severek ayrıldıklarını söyleyen ikilinin yeniden bir araya geleceği haberleri sık sık gündeme gelmeye başladı. Önceki gün İstanbul'a gelen Chloe Loughnan, Ortaç ile haklarında çıkan haberler için konuştu. Loughnan yeniden evlenecekleri iddialarına son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 28.01.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 12:30
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Serdar Ortaç ile barışacak mı? Chloe Loughnan iddialara son noktayı koydu

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini sonlandıran Chloe Loughnan, önceki gün İstanbul'a geldi. "Sertar Ortaç ile barışacak mısınız?" sorusu sorulan güzel manken iddialara son noktayı koydu.

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Serdar Ortaç ile barışacak mı? Chloe Loughnan iddialara son noktayı koydu

İstinye Park'ta objektiflere takılan manken, Ortaç ile haklarında yazılan haberler için konuştu.

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Serdar Ortaç ile barışacak mı? Chloe Loughnan iddialara son noktayı koydu

Ortaç ile bir daha bir araya gelmeyeceklerini söyleyen ünlü isim, "Biz küs değiliz ki, sadece evliydik ve boşandık ama birbirimize küsmedik.

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Serdar Ortaç ile barışacak mı? Chloe Loughnan iddialara son noktayı koydu

Ama tekrar bir araya gelmek de yok artık, o iş bitti. Serdar artık sadece arkadaşım" dedi.

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Serdar Ortaç ile barışacak mı? Chloe Loughnan iddialara son noktayı koydu

Evliliklerini sonlandırmalarına rağmen isimleri sık sık birlikte anılan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın yaşları…