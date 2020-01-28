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Serdar Ortaç ile barışacak mı? Chloe Loughnan iddialara son noktayı koydu
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yaz aylarında sonlandırmıştı. Birbirlerini severek ayrıldıklarını söyleyen ikilinin yeniden bir araya geleceği haberleri sık sık gündeme gelmeye başladı. Önceki gün İstanbul'a gelen Chloe Loughnan, Ortaç ile haklarında çıkan haberler için konuştu. Loughnan yeniden evlenecekleri iddialarına son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 28.01.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 12:30
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