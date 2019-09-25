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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe, Türk dizi karakterleri arasında en çok ilgi gösterilen yıldızların başında geliyor. Çarşamba akşamları Türkiye'yi ekran başına kilitleyen reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin evli olup olmadığı çok merak ediliyordu. Özel hayatını gizli tutan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin bekar olduğu ve hayatında kimsenin olmadığı öğrenildi. Ama Astepe'nin bir zamanlar birlikte olduğu kız arkadaşını gören hayranları büyük şaşkınlık yaşıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin merak edilen eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 11:25
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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Türk dizi karakterleri arasında en çok ilgi gösterilen yıldızlarından olan Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin evli olup olmadığı çok merak ediliyordu. Özel hayatını gizli tutan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin bekar olduğu ve hayatında kimsenin olmadığı öğrenildi. Ama Astepe'nin bir zamanlar birlikte olduğu kız arkadaşını gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin merak edilen eski sevgilisi...

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

SEDA SAYAN-SİNAN ENGİN

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?
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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN