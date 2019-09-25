Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe, Türk dizi karakterleri arasında en çok ilgi gösterilen yıldızların başında geliyor. Çarşamba akşamları Türkiye'yi ekran başına kilitleyen reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin evli olup olmadığı çok merak ediliyordu. Özel hayatını gizli tutan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin bekar olduğu ve hayatında kimsenin olmadığı öğrenildi. Ama Astepe'nin bir zamanlar birlikte olduğu kız arkadaşını gören hayranları büyük şaşkınlık yaşıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin merak edilen eski sevgilisi...