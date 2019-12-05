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Selvi Hemşire olarak bilinen Bihter Dinçel bakın kiminle evli! Bihter Dinçel'in eşi de ünlü çıktı

Geniş Aile dizisinin ardından bir süre ekranlarda görünmeyen Bihter Dinçel, Selvi Hemşire olarak geri döndü. Ünlü oyuncunun sevenleri özel hayatını mercek altına alırken, eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Selvi Hemşire rolüyle izleyiciyle buluşan Bihter Dinçel'in eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte Bihter Dinçel ve ünlülerin eşleri/sevgilileri...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 17:55 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 18:00
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Selvi Hemşire olarak bilinen Bihter Dinçel bakın kiminle evli! Bihter Dinçel'in eşi de ünlü çıktı

Başhemşire Selvi rolüyle izleyicinin takdirini kazanan Bihter Dinçel'in özel hayatı merak konusu oldu. Evli olduğunu öğrenen hayranları Bihter Dinçel'in eşini merak etti. Peki Selvi Hemşire'nin eşi kim?

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Selvi Hemşire olarak bilinen Bihter Dinçel bakın kiminle evli! Bihter Dinçel'in eşi de ünlü çıktı

Ünlü oyuncu Bihter Dinçel meslektaşı Barış Dinçel ile 2008 yılında dünyaevine girdi.

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Selvi Hemşire olarak bilinen Bihter Dinçel bakın kiminle evli! Bihter Dinçel'in eşi de ünlü çıktı

Barış Dinçel ise Ekmek Teknesi dizisiyle milyonların kalbini kazanan usta oyuncu Savaş Dinçel'in oğlu.

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Selvi Hemşire olarak bilinen Bihter Dinçel bakın kiminle evli! Bihter Dinçel'in eşi de ünlü çıktı

Ünlü çiftin bir de Yağmur Ali adında oğulları var.

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Selvi Hemşire olarak bilinen Bihter Dinçel bakın kiminle evli! Bihter Dinçel'in eşi de ünlü çıktı

İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri..