Selvi Hemşire olarak bilinen Bihter Dinçel bakın kiminle evli! Bihter Dinçel'in eşi de ünlü çıktı

Geniş Aile dizisinin ardından bir süre ekranlarda görünmeyen Bihter Dinçel, Selvi Hemşire olarak geri döndü. Ünlü oyuncunun sevenleri özel hayatını mercek altına alırken, eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Selvi Hemşire rolüyle izleyiciyle buluşan Bihter Dinçel'in eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte Bihter Dinçel ve ünlülerin eşleri/sevgilileri...