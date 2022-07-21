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Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i bakın hangi kimmiş! Meğer yıllardır göz önündeymiş

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalım dizisinde Samet karakterine hayat veren küçük oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı. Küçük Samet ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamadı. Meğer yıllardır göz önünde olan yıldız herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 16:41
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Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i bakın hangi kimmiş! Meğer yıllardır göz önündeymiş

11 Kasım 1978 tarihinde yayınlanan ve Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ı buluşturan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, günümüzde de izleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i bakın hangi kimmiş! Meğer yıllardır göz önündeymiş

Efsane yapımlar arasına adını yazdıran Selvi Boylum Al Yazmalım, Asya ve İlyas'ın aşkını konu alıyordu.

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Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i bakın hangi kimmiş! Meğer yıllardır göz önündeymiş

Duysal ve aşkı en güzel haliyle yansıtan Selvi Boylum Al Yazmalım'da yer alan küçük oyuncu Samet, tatlılığıyla dikkati çekmişti.

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Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i bakın hangi kimmiş! Meğer yıllardır göz önündeymiş

Yıllar sonra yeniden gündem olan Samet karakterinin kim olduğunu duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

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Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i bakın hangi kimmiş! Meğer yıllardır göz önündeymiş

KÜÇÜK SAMET'İ DUYAN ŞOKE OLDU

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i, Deli Yürek dizisinde de karşımıza çıktı.