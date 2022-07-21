Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i bakın hangi kimmiş! Meğer yıllardır göz önündeymiş

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalım dizisinde Samet karakterine hayat veren küçük oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı. Küçük Samet ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamadı. Meğer yıllardır göz önünde olan yıldız herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 16:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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