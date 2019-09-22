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Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş büyüdü! İşte son hali

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Selena'da Nazlı karakterine canlandıran Dilara Kurtulmuş son haliyle herkesi şaşırttı. Kurtulmuş, aradan geçen zamanda büyüyüp kocaman genç kız oldu. 2002 yılında itibaren reklamlarda oynayan Dilara Kurtulmuş son dönemde ekranlarda pek gözükmese de birçok kişi tarafından tanınıyor. Dilara Kurtulmuş'un son halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 13:42
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Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş büyüdü! İşte son hali

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Selena'da Nazlı karakterine canlandıran Dilara Kurtulmuş son hali sosyal medyayı sallıyor. Başta Dilara Kurtulmuş olmak üzere bir döneme damga vuran isimlerin değişimini sizler için derledik.

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Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş büyüdü! İşte son hali

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

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Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş büyüdü! İşte son hali

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.

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Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş büyüdü! İşte son hali

Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"

Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.

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Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş büyüdü! İşte son hali

Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu İbram'ın canlandıran Hüsnü Yıldız ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.