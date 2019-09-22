Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş büyüdü! İşte son hali

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Selena'da Nazlı karakterine canlandıran Dilara Kurtulmuş son haliyle herkesi şaşırttı. Kurtulmuş, aradan geçen zamanda büyüyüp kocaman genç kız oldu. 2002 yılında itibaren reklamlarda oynayan Dilara Kurtulmuş son dönemde ekranlarda pek gözükmese de birçok kişi tarafından tanınıyor. Dilara Kurtulmuş'un son halini görenler gözlerine inanamadı.