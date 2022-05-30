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Selen Görgüzel Hamdi Alkan’la ayrılığının ardından ilk kez konuştu: “Bana arsızlık geliyor”

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği tek celsede bitmiş, ikilinin ayrılığıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Görgüzel'in biten evliliği hakkında konuşması da Hamdi Alkan tarafından imzalatılan sözleşme ile yasaklanmıştı. Katıldığı programda kural bozan ünlü isim, eski eşi ve ailesi hakkında ilk kez konuştu. İşte Selen Görgüzel'in sitem dolu sözleri...

Giriş Tarihi: 30.05.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 13:31
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Selen Görgüzel Hamdi Alkan’la ayrılığının ardından ilk kez konuştu: “Bana arsızlık geliyor”

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor.

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Selen Görgüzel Hamdi Alkan’la ayrılığının ardından ilk kez konuştu: “Bana arsızlık geliyor”

Hamdi Alkan ile boşanmasının perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu.

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Selen Görgüzel Hamdi Alkan’la ayrılığının ardından ilk kez konuştu: “Bana arsızlık geliyor”

Selen Görgüzel'in biten evliliği hakkında konuşması da Hamdi Alkan tarafından imzalatılan sözleşme ile yasaklanmıştı.

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Selen Görgüzel Hamdi Alkan’la ayrılığının ardından ilk kez konuştu: “Bana arsızlık geliyor”

2. Sayfa programına konuk olan ünlü isim kural bozarak eski eşi ve ailesi hakkında sitem dolu açıklamalar yaptı.

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Selen Görgüzel Hamdi Alkan’la ayrılığının ardından ilk kez konuştu: “Bana arsızlık geliyor”

"HAMDİ İLE AYNI PROJEDE OLMAM"

Biten evliliği hakkında konuşan Görgüzel, "2,5 ay önce boşandık. Bu sürecin benim oyunculuk kariyerimde sorun olacağını düşünmüyorum. Hamdi bana sektörde engel olmaz ama ben onunla şimdilik aynı projede olmak istemem. Bir süre geçtikten sonra olabilirim."