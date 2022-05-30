30 Mayıs 2022, Pazartesi
Selen Görgüzel Hamdi Alkan’la ayrılığının ardından ilk kez konuştu: “Bana arsızlık geliyor”
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği tek celsede bitmiş, ikilinin ayrılığıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Görgüzel'in biten evliliği hakkında konuşması da Hamdi Alkan tarafından imzalatılan sözleşme ile yasaklanmıştı. Katıldığı programda kural bozan ünlü isim, eski eşi ve ailesi hakkında ilk kez konuştu. İşte Selen Görgüzel'in sitem dolu sözleri...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 13:31
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