Selen Görgüzel Hamdi Alkan’la ayrılığının ardından ilk kez konuştu: “Bana arsızlık geliyor”

"HAMDİ İLE AYNI PROJEDE OLMAM"

Biten evliliği hakkında konuşan Görgüzel, "2,5 ay önce boşandık. Bu sürecin benim oyunculuk kariyerimde sorun olacağını düşünmüyorum. Hamdi bana sektörde engel olmaz ama ben onunla şimdilik aynı projede olmak istemem. Bir süre geçtikten sonra olabilirim."