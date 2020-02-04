Sefirin Kızı 7.son bölüm: Sadıçların suçu nasıl Akın'a kaldı? Sefirin kızı 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 7.son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu gibi önemli isimleri içinde bulunduran yapım ilk günden itibaren seyircinin beğenisini kazandı. Sefirin Kızı dün akşam yayınlanan son bölümüyle nefesleri keserken, reytinglerde yine zirveye kuruldu. Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde Gediz ve Sancar belediyeyi soymak suçlaması ile cezaevine giriyor. Sancar, Nare'ye saldıranlardan hesap sormak için tüm çevresini seferber ediyor ve Menekşe'nin ağabeyini yakalatıyor. Cezaevinde Menekşe'nin ağabeyine hesap soran Sancar, planın arkasında annesi olduğunu öğrenince büyük şok yaşıyor. Akın, Gediz'in ablası Müge'nin aşkından faydalanarak Nare'nin yanına sokulmayı başarsa da, hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşıyor. Nare, babasının kibir duygusundan yararlanarak Akın'ı zorda bırakıyor. Dizinin final sahnesinde ise Sadıçlar serbest kalırken, suç Akın'a kalıyor. Peki, çalınan para Akın'ın hesabına nasıl geçti? Akın'ı zora sokan planı kim yaptı? İşte Sefirin Kızı 7.son bölüm özeti ve yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 11:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





