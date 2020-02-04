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Sefirin Kızı 7.son bölüm: Sadıçların suçu nasıl Akın'a kaldı? Sefirin kızı 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 7.son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu gibi önemli isimleri içinde bulunduran yapım ilk günden itibaren seyircinin beğenisini kazandı. Sefirin Kızı dün akşam yayınlanan son bölümüyle nefesleri keserken, reytinglerde yine zirveye kuruldu. Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde Gediz ve Sancar belediyeyi soymak suçlaması ile cezaevine giriyor. Sancar, Nare'ye saldıranlardan hesap sormak için tüm çevresini seferber ediyor ve Menekşe'nin ağabeyini yakalatıyor. Cezaevinde Menekşe'nin ağabeyine hesap soran Sancar, planın arkasında annesi olduğunu öğrenince büyük şok yaşıyor. Akın, Gediz'in ablası Müge'nin aşkından faydalanarak Nare'nin yanına sokulmayı başarsa da, hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşıyor. Nare, babasının kibir duygusundan yararlanarak Akın'ı zorda bırakıyor. Dizinin final sahnesinde ise Sadıçlar serbest kalırken, suç Akın'a kalıyor. Peki, çalınan para Akın'ın hesabına nasıl geçti? Akın'ı zora sokan planı kim yaptı? İşte Sefirin Kızı 7.son bölüm özeti ve yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 11:26
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Sefirin Kızı 7.son bölüm: Sadıçların suçu nasıl Akın'a kaldı? Sefirin kızı 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 7.son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Ekranların sevilen dizisi yine reytinglerde ilk sırayı alırken, Sancar ve Gediz'in suçunun akına kaldığı sahne heyecanı tavan yaptırdı. Sancar, Nare'den özür dilerken duygusal anlar yaşandı. Halise Efe, ahiretlik dediği dostunun ondan sakladığı sırlarla yüzleşince evi terk ederek otele yerleşti. Sancar, Nare'ye tuzak kuranların arkasına annesinin olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Gediz ise, Sancar ile küslüğünü sürdürmemek için gayret gösterdi. Peki, Sefirin Kızı 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 7.son bölüm...

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Sefirin Kızı 7.son bölüm: Sadıçların suçu nasıl Akın'a kaldı? Sefirin kızı 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANCAR VE GEDİZ HAPİSTE

Sadıçlar yıllar önce belediye binasından 9 milyon TL parayı çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınmışlardı. Mahkeme iki ismi suçlu bulunca sadıçlara hapis yolu göründü. Gediz ve Sancar aileleri ile vedalaşmadan cezaevine gitti.

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Sefirin Kızı 7.son bölüm: Sadıçların suçu nasıl Akın'a kaldı? Sefirin kızı 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

NARE, SANCAR'IN PARAYI ÇALDIĞINI ÖĞRENDİ

Nare, Sancar'ın suçsuz olduğuna inandığını söyledi. Sancar ise dürüst olarak suçu işlediğini ifade etti. Bunun üzerine Nare büyük şok yaşadı. "Sen suçluyken bile ben sana inandım. Ama sen bana suçsuzken bile inanmadın" dedi. Sancar'ın kızı ile vedası ise yürekleri dağladı.

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Sefirin Kızı 7.son bölüm: Sadıçların suçu nasıl Akın'a kaldı? Sefirin kızı 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GEDİZ VE SANCAR NARE'YE SALDIRANLARIN PEŞİNDE

Sadıçlar hapiste Nare'ye saldıranların peşine düştü. Sancar, hapisteki eski çalışanı Rocky'den Menekşe'nin ağabeyinin yerini öğrendi. Menekşe'nin ağabeyi tutuklanarak Sancar ve Gediz'in bulunduğu cezaevine gönderildi. Sancar, gardiyan dostunun yardımı ile koğuşta hesap sordu. Ancak hiç beklemediği bir yanıt aldı. Annesinin emri ile saldırının gerçekleştiğini öğrenen Sancar hayatının şokunu yaşadı.

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Sefirin Kızı 7.son bölüm: Sadıçların suçu nasıl Akın'a kaldı? Sefirin kızı 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKIN, MÜGE'Yİ KULLANARAK NARE'YE ULAŞTI

Akın, Gediz'n ablası Müge'nin aşkından yararlanarak Nare'nin odasına kadar girdi. Nare, Akın'ı öldürmek ile tehdit ederken, Akın tek çaresinin onunla evlenmek olduğunu söyledi. Ancak Nare babasının kibir duygusunu kullanarak Akın'ı içinden çıkılmaz bir hale soktu.