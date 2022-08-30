Seda Sayan ve Oğulcan Engin arasında buzlar eridi! Aylar sonra ilk kez...

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'le evliliği oğlu Oğulcan Engin ile arasını açmıştı. Annesinin nikahına katılmayan Engin, ani evlilikle ilgili sessiz kalmıştı. Anne oğul aylar sonra arasındaki buzları eritti. Oğulcan Engin ile birlikte poz veren Seda Sayan, o anları sosyal medyadan paylaştı. Oğulcan Engin ile kamera karşısına geçen Seda Sayan'ın paylaşımına yazdığı not dikkat çekti. İşte detaylar...