30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seda Sayan ve Oğulcan Engin arasında buzlar eridi! Aylar sonra ilk kez...

Seda Sayan ve Oğulcan Engin arasında buzlar eridi! Aylar sonra ilk kez...

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'le evliliği oğlu Oğulcan Engin ile arasını açmıştı. Annesinin nikahına katılmayan Engin, ani evlilikle ilgili sessiz kalmıştı. Anne oğul aylar sonra arasındaki buzları eritti. Oğulcan Engin ile birlikte poz veren Seda Sayan, o anları sosyal medyadan paylaştı. Oğulcan Engin ile kamera karşısına geçen Seda Sayan'ın paylaşımına yazdığı not dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.08.2022 15:33
  • 1
  • 17
Seda Sayan ve Oğulcan Engin arasında buzlar eridi! Aylar sonra ilk kez...

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da nikâh masasına oturmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Seda Sayan ve Oğulcan Engin arasında buzlar eridi! Aylar sonra ilk kez...

59 yaşındaki şarkıcı, "evliliğine karşı çıktığı" yönünde haberler çıkan oğlu Oğulcan Engin ile birlikte objektif karşısına geçti.

  • 3
  • 17
Seda Sayan ve Oğulcan Engin arasında buzlar eridi! Aylar sonra ilk kez...

Oğulcan Engin ile birlikte poz veren Seda Sayan, o anları sosyal medyada paylaştı.

  • 4
  • 17
Seda Sayan ve Oğulcan Engin arasında buzlar eridi! Aylar sonra ilk kez...

Seda Sayan, Instagram gönderisine, "Gözümün nuru, oğlum" notunu düştü.

  • 5
  • 17
Seda Sayan ve Oğulcan Engin arasında buzlar eridi! Aylar sonra ilk kez...

Daha sonra bir paylaşım daha yapan usta şarkıcı oğlunun doğum gününü kutladı.