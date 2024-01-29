29 Ocak 2024, Pazartesi
Safir dizisinin Feraye'si Özge Yağız'ın ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İki kardeş resmen birbirinin aynısı...
Safir dizisinde Feraye karakterine hayrat veren Özge Yağız, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu, magazin gündeminde sıkça adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da merak konsu olan Yağız, hakkında araştırma yapanlar ise ablasını görünce hayran kaldı. İşte Özge Yağız'ın güzeller güzeli ablası Ezgi Yağız Aktürk...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:38
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