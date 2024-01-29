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Haberler Galeri Safir dizisinin Feraye'si Özge Yağız'ın ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İki kardeş resmen birbirinin aynısı...

Safir dizisinin Feraye'si Özge Yağız'ın ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İki kardeş resmen birbirinin aynısı...

Safir dizisinde Feraye karakterine hayrat veren Özge Yağız, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu, magazin gündeminde sıkça adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da merak konsu olan Yağız, hakkında araştırma yapanlar ise ablasını görünce hayran kaldı. İşte Özge Yağız'ın güzeller güzeli ablası Ezgi Yağız Aktürk...

Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:38
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Safir dizisinin Feraye’si Özge Yağız’ın ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İki kardeş resmen birbirinin aynısı...

ATV'nin sevilen dizisi Safir'de güzelliğiyle göz dolduran Özge Yağız'ın ablası merak konusu oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu bu sefer de ablasıyla gündeme geldi. Ablası Ezgi Yağız Aktürk güzelliğiyle kardeşine rakip çıktı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Safir dizisinin Feraye’si Özge Yağız’ın ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İki kardeş resmen birbirinin aynısı...

Son dönemin en popüler isimlerinden biri Özge Yağız. 26 yaşındaki oyuncu Yemin dizisiyle parladı şimdilerde Safir dizisinde Feraye karakterine hayat veriyor.

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Safir dizisinin Feraye’si Özge Yağız’ın ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İki kardeş resmen birbirinin aynısı...

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Özge Yağız hakkında araştırma yapan ablası Ezgi Yağız'ı görünce şaştı kaldı.

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Safir dizisinin Feraye’si Özge Yağız’ın ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İki kardeş resmen birbirinin aynısı...

İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Safir dizisinin Feraye’si Özge Yağız’ın ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İki kardeş resmen birbirinin aynısı...

MERT RAMAZAN DEMİR'İN KARDEŞİ