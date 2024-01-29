Safir dizisinin Feraye’si Özge Yağız’ın ablası güzelliğiyle hayran bıraktı! İki kardeş resmen birbirinin aynısı...

ATV'nin sevilen dizisi Safir'de güzelliğiyle göz dolduran Özge Yağız'ın ablası merak konusu oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu bu sefer de ablasıyla gündeme geldi. Ablası Ezgi Yağız Aktürk güzelliğiyle kardeşine rakip çıktı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.