Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Kimse inanamadı

Sadakatsiz'de canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle televizyonun en çok konuşulan isimlerinde biri olan Gözde Seda Altuner, mercek altın alındı. Dizide Melis Sezen'in canlandırdığı Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, performansıyla kendisine hayran bıraktı. Altuner hakkında araştırma yapanlar ise yaşını duyunca inanamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner'in yaşı...