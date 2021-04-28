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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Kimse inanamadı

Sadakatsiz'de canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle televizyonun en çok konuşulan isimlerinde biri olan Gözde Seda Altuner, mercek altın alındı. Dizide Melis Sezen'in canlandırdığı Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, performansıyla kendisine hayran bıraktı. Altuner hakkında araştırma yapanlar ise yaşını duyunca inanamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner'in yaşı...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 16:20
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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Kimse inanamadı

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla sosyal medyayı sallayan Gözde Seda Altuner, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Gözde Seda Altuner ve birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Kimse inanamadı

Melis Sezen - 2 Ocak 1997

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Kimse inanamadı

Hadise - 22 Ekim 1985

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Kimse inanamadı

Kaan Yıldırım - 24 Aralık 1986

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Kimse inanamadı

Burcu Biricik - 4 Mayıs 1989