Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere yaşıyla olay oldu! Meğer…

Sadakatsiz dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Cansu Dere, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide başarılı bir doktor olan Asya'yı canlandıran Cansu Dere, özel hayatıyla merak konusu oldu. Bugüne kadar rol aldığı dizilerle oyunculuktaki başarısını kanıtlayan ve güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Cansu Dere, yaşıyla herkesi şaşırttı.