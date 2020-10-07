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Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere yaşıyla olay oldu! Meğer…

Sadakatsiz dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Cansu Dere, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide başarılı bir doktor olan Asya'yı canlandıran Cansu Dere, özel hayatıyla merak konusu oldu. Bugüne kadar rol aldığı dizilerle oyunculuktaki başarısını kanıtlayan ve güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Cansu Dere, yaşıyla herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 07.10.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 16:04
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Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere yaşıyla olay oldu! Meğer…

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere sosyal medyanın gündemine oturdu. Özel hayatıyla merak konusu olan Cansu Dere yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Cansu Dere başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere yaşıyla olay oldu! Meğer…

CANER CİNDORUK
17 Nisan 1980

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Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere yaşıyla olay oldu! Meğer…

HADİSE
22 Ekim 1985

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Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere yaşıyla olay oldu! Meğer…

HAZAL KAYA
1 Ekim 1990

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Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere yaşıyla olay oldu! Meğer…

OKTAY KAYNARCA
27 Ocak 1965