15 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Rihanna'nın istekleri herkesi şoke etti! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor

Rihanna birçok dünya yıldızının aksine farklı kulis istekleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Rihanna kadar büyük bir isim olmayanlar bile kulis istekleriyle organizatörleri çileden çıkartırken, Rihanna'nın isteklerinin farklılığıyla dikkat çekti. Birçok dünya yıldızının kulis istekeri dikkat çekerken, listede öyle bir isim var ki, kaprisinden geçilmiyor. Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. İşte Rihanna ve dünya yıldızlarının kulis istekleri.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 14:43
  • 1
  • 53
Rihanna'nın istekleri herkesi şoke etti! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor

Rihanna birçok dünya yıldızının aksine farklı kulis istekleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Rihanna kadar büyük bir isim olmayanlar bile kulis istekleriyle organizatörleri çileden çıkartırken, Rihanna'nın isteklerinin farklılığıyla dikkat çekti. Birçok dünya yıldızının kulis istekeri dikkat çekerken, listede öyle bir isim var ki, kaprisinden geçilmiyor.

  • 2
  • 53
Rihanna'nın istekleri herkesi şoke etti! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor

Rihanna ve bir çok dünya yıldızı kulis istekleriyle şaşkına çevirdi. Rihanna en makul istekleri olan en kaprissiz dünya starı olsa da öyle bir şey istedi ki herkes ne yapacağını şaşırdı. İşte Rihanna ve dünya starlarının kulis istekleri.

  • 3
  • 53
Rihanna'nın istekleri herkesi şoke etti! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz
- 'Rahat bir atmosfer' için yeterli aydınlatma

  • 4
  • 53
Rihanna'nın istekleri herkesi şoke etti! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor

- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem

  • 5
  • 53
Rihanna'nın istekleri herkesi şoke etti! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor

- Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)
- Siyah ve mavi şifon perde