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Rihanna'nın istekleri herkesi şoke etti! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor
Rihanna birçok dünya yıldızının aksine farklı kulis istekleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Rihanna kadar büyük bir isim olmayanlar bile kulis istekleriyle organizatörleri çileden çıkartırken, Rihanna'nın isteklerinin farklılığıyla dikkat çekti. Birçok dünya yıldızının kulis istekeri dikkat çekerken, listede öyle bir isim var ki, kaprisinden geçilmiyor. Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. İşte Rihanna ve dünya yıldızlarının kulis istekleri.
Giriş Tarihi: 15.10.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 14:43
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