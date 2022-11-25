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Reza Zarrab ile mesajları ifşa olan Hadise’den ‘Yıkılmadım’ paylaşımı! İrem Derici tarafını seçti! “Sevgilim, sen de…”

Magazin dünyası son günlerde Hadise ve Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'ın ifşa olan mesajlarıyla çalkalanıyor. İfşaların ardından hakkında pek çok iddiayla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyada hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Gittiği bir sergide boy boy poz veren Hadise paylaşımına da "Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez" notunu düştü. Hadise'nin paylaşımına da popçu İrem Derici'den destek geldi.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 11:04
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Reza Zarrab ile mesajları ifşa olan Hadise’den ‘Yıkılmadım’ paylaşımı! İrem Derici tarafını seçti! “Sevgilim, sen de…”

Hadise ve Reza Zarrab'ın özel konuşmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin yasak aşkını adeta gözler önüne seren bu mesajlarda Kaan Yıldırım'ın adı da geçmişti…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Reza Zarrab ile mesajları ifşa olan Hadise’den ‘Yıkılmadım’ paylaşımı! İrem Derici tarafını seçti! “Sevgilim, sen de…”

Son günlerde Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile mesajları ifşa olan ve pek çok iddiayla gündemden düşmek bilmeyen ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.

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Reza Zarrab ile mesajları ifşa olan Hadise’den ‘Yıkılmadım’ paylaşımı! İrem Derici tarafını seçti! “Sevgilim, sen de…”

İREM DERİCİ KAYITSIZ KALAMADI!

Gittiği bir sergiden pozlarını "Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez" notuyla paylaşan Hadise'nin kombinini gören İrem Derici dayanamadı.

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Reza Zarrab ile mesajları ifşa olan Hadise’den ‘Yıkılmadım’ paylaşımı! İrem Derici tarafını seçti! “Sevgilim, sen de…”

"SEVGİLİM, SEN DE BİR SANAT ESERİSİN"

Derici Hadise'ye "Sevgilim, sen de bir sanat eserisin" dedi.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ…"

Hadise'nin paylaşıma bazı takipçileri ise "Hiçbir şey olmamış gibi davranmak da garip" yorumlarında bulundu.

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Reza Zarrab ile mesajları ifşa olan Hadise’den ‘Yıkılmadım’ paylaşımı! İrem Derici tarafını seçti! “Sevgilim, sen de…”

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ…"

Hadise'nin paylaşıma bazı takipçileri ise "Hiçbir şey olmamış gibi davranmak da garip" yorumlarında bulundu.