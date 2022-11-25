Reza Zarrab ile mesajları ifşa olan Hadise’den ‘Yıkılmadım’ paylaşımı! İrem Derici tarafını seçti! “Sevgilim, sen de…”

Magazin dünyası son günlerde Hadise ve Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'ın ifşa olan mesajlarıyla çalkalanıyor. İfşaların ardından hakkında pek çok iddiayla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyada hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Gittiği bir sergide boy boy poz veren Hadise paylaşımına da "Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez" notunu düştü. Hadise'nin paylaşımına da popçu İrem Derici'den destek geldi.