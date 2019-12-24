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Reynmen eski mesleğiyle herkesi şoke etti!
Reynmen son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkıları milyonlarca dinlenen ve dillerden düşmeyen Reynmen sosyal medyayı sallıyor. Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Milyonların tanıdığı Reynmen'in eski mesleğiyle ilgili bir açıklaması herkesi şaşkına çevirdi. İşte başta Reynmen olmak üzere birçok ünlü ismin ilk meslekleri...
Giriş Tarihi: 24.12.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 14:32
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