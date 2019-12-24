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Reynmen eski mesleğiyle herkesi şoke etti!

Reynmen son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkıları milyonlarca dinlenen ve dillerden düşmeyen Reynmen sosyal medyayı sallıyor. Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Milyonların tanıdığı Reynmen'in eski mesleğiyle ilgili bir açıklaması herkesi şaşkına çevirdi. İşte başta Reynmen olmak üzere birçok ünlü ismin ilk meslekleri...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 14:32
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Reynmen eski mesleğiyle herkesi şoke etti!

REYNMEN (YUSUF AKTAŞ) KİMDİR?

Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü sosyal medya fenomenlerinin başında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar'da dünyaya gelmiştir. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe'dir.

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Reynmen eski mesleğiyle herkesi şoke etti!

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.

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Reynmen eski mesleğiyle herkesi şoke etti!

Yaşantısını İstanbul Bağcılar'da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp'ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir

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Reynmen eski mesleğiyle herkesi şoke etti!

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş'ın özellikle sosyal medya'da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong'ta görüşmüştür. Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etmiştir.

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Reynmen eski mesleğiyle herkesi şoke etti!

Reynmen Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlarken eski mesleğini açıkladı, bilmeyenler şok oldu. YouTube'da 5,7 milyona yakın takipçisi olan, Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş, eski mesleğini açıkladı. Reynmen'in eski mesleğini daha önceden duymayanlar şaştı kaldı.