Pınar Eliçe’den Hande Erçel ve Hakan Sabancı’yı kızdıracak sözler! Canlı yayında verdi veriştirdi: Bu seni kaliteli yapmaz!

Son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündem olan Hande Erçel, son olarak Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tatil sonrası el ele kameraların karşısına geçen ikili birlikteliklerini ilan etmişti. İkinci Sayfa programına katılan Pınar Eliçe, Hande Erçel-Hakan Sabancı ilişkisine yaptığı yorumla gündem oldu.