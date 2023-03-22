22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pınar Eliçe’den Hande Erçel ve Hakan Sabancı’yı kızdıracak sözler! Canlı yayında verdi veriştirdi: Bu seni kaliteli yapmaz!

Pınar Eliçe’den Hande Erçel ve Hakan Sabancı’yı kızdıracak sözler! Canlı yayında verdi veriştirdi: Bu seni kaliteli yapmaz!

Son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündem olan Hande Erçel, son olarak Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tatil sonrası el ele kameraların karşısına geçen ikili birlikteliklerini ilan etmişti. İkinci Sayfa programına katılan Pınar Eliçe, Hande Erçel-Hakan Sabancı ilişkisine yaptığı yorumla gündem oldu.

Giriş Tarihi: 22.03.2023 16:03
  • 1
  • 105
Pınar Eliçe’den Hande Erçel ve Hakan Sabancı’yı kızdıracak sözler! Canlı yayında verdi veriştirdi: Bu seni kaliteli yapmaz!

Geçmişte Mehmet Dinçerler, Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım gibi isimlerle birlikte olan Hande Erçel şimdilerde Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 105
Pınar Eliçe’den Hande Erçel ve Hakan Sabancı’yı kızdıracak sözler! Canlı yayında verdi veriştirdi: Bu seni kaliteli yapmaz!

Köşe bucak kaçan ikili, Paris dönüşü ilişkilerini herkese ilan etmişti.

  • 3
  • 105
Pınar Eliçe’den Hande Erçel ve Hakan Sabancı’yı kızdıracak sözler! Canlı yayında verdi veriştirdi: Bu seni kaliteli yapmaz!

2. Sayfa programına katılan Pınar Eliçe Hande Erçel-Hakan Sabancı ilişkisine olay bir yorum yaptı.

  • 4
  • 105
Pınar Eliçe’den Hande Erçel ve Hakan Sabancı’yı kızdıracak sözler! Canlı yayında verdi veriştirdi: Bu seni kaliteli yapmaz!

Eliçe, "Kariyeri açısından kendine kattığı hiç bir şey yok. Ayrılma garantili bir kişiyle görüşüyorsun. Sabancı ailesinin bir ferdiyle çıkıyor olmak Hande Erçel'i kaliteli bir kadın haline getirmez" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 105
Pınar Eliçe’den Hande Erçel ve Hakan Sabancı’yı kızdıracak sözler! Canlı yayında verdi veriştirdi: Bu seni kaliteli yapmaz!

"İYİYE İŞARET DEĞİL"

Şu sıralar kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, Kaan Yıldırım'ın ardından gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı.