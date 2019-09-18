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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük fark! Meğer Çocuklar Duymasın oyuncuları...
Çocuklar Duymasın adlı dizi ile kariyerlerinin en parlak yıllarını yaşayan Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı hayranları tarafından sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına çıkan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ile ilgili merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile Haluk'u Tamer Karadağlı, dizide canlandırdıkları karakterlerle Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 07:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 07:11
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