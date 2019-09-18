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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük fark! Meğer Çocuklar Duymasın oyuncuları...

Çocuklar Duymasın adlı dizi ile kariyerlerinin en parlak yıllarını yaşayan Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı hayranları tarafından sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına çıkan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ile ilgili merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile Haluk'u Tamer Karadağlı, dizide canlandırdıkları karakterlerle Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 07:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 07:11
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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük fark! Meğer Çocuklar Duymasın oyuncuları...

17 yıldır ekranlarda evli bir çifti canlandıran Çocuklar Duymasın oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hala ekranın en çok yakıştırılan ikililerinden biri. Pek çok kişi onları gerçek hayatlarında bile evli sanıyor. Ancak gerçek bambaşka. Tamer Karadağlı bir dönem oyuncu Arzu Balkan ile evliydi. Pınar Altuğ'un eşi ise bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan.

Farklı olan sadece bu değil. İzleyici ekranda başka görüyor ama Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında boy farkı şaşırtan cinsten. Hiç göründüğü gibi değil. Çok şaşıracaksınız.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük fark! Meğer Çocuklar Duymasın oyuncuları...

ŞEYMA SUBAŞI - 174 CM

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük fark! Meğer Çocuklar Duymasın oyuncuları...

KEREM BÜRSİN - 179 CM

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük fark! Meğer Çocuklar Duymasın oyuncuları...

CAN YAMAN'IN BOYU KAÇ?

183 cm boyunda ve 70 kilodur.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük fark! Meğer Çocuklar Duymasın oyuncuları...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 185 CM