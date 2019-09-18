Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük fark! Meğer Çocuklar Duymasın oyuncuları...

17 yıldır ekranlarda evli bir çifti canlandıran Çocuklar Duymasın oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hala ekranın en çok yakıştırılan ikililerinden biri. Pek çok kişi onları gerçek hayatlarında bile evli sanıyor. Ancak gerçek bambaşka. Tamer Karadağlı bir dönem oyuncu Arzu Balkan ile evliydi. Pınar Altuğ'un eşi ise bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan.

Farklı olan sadece bu değil. İzleyici ekranda başka görüyor ama Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında boy farkı şaşırtan cinsten. Hiç göründüğü gibi değil. Çok şaşıracaksınız.