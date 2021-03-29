Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımıyla olay oldu! İşte Pınar Altuğ'un babası ve kardeşi

Usta oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bir süredir tüm vaktinin ailesine ayıran Pınar Altuğ, babası ve kardeşinin doğum gününü kutladı. Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğraflar hayranlarını şaşkına çevirdi.