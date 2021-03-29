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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımıyla olay oldu! İşte Pınar Altuğ'un babası ve kardeşi Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımıyla olay oldu! İşte Pınar Altuğ'un babası ve kardeşi
Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Babasının ve kardeşinin doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Pınar Altuğ'un kardeşini ve babasını görenler şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 29.03.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 16:14
Usta oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bir süredir tüm vaktinin ailesine ayıran Pınar Altuğ, babası ve kardeşinin doğum gününü kutladı. Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğraflar hayranlarını şaşkına çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte güzel oyuncu Pınar Altuğ'un babası ve kardeşi...
Pınar Altuğ'un babası
Pınar Altuğ'un kardeşi
Pınar Altuğ'un fotoğraflarının ardından ünlülerin kardeşleri merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları internet dünyasından sevdikleri isimlerin kadeşlerini araştırdı. İşte ünlülerin merak edilen kardeşleri...