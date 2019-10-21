Pınar Altuğ kızı Su ile sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un kızı

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan son zamanların en dikkat çeken çiftlerinden olmaya devam ediyor. Özel hayatlarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Pınar Altuğ Yağmur Atacan çifti, bu kez kızları su ile gündeme geldi. Uzun zamandır kimsenin görmediği Su, annesi Pınar Altuğ ile alışverişte görüntülendi. Pınar Altuğ hayranlarının merak ettiği kızı Su herkesi şaşkına çevirdi. Kocaman bir kız olan Su, Pınar Altuğ Yağmur Atacan çiftini takip eden sevenlerini şaşkına çevirdi.