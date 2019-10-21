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Pınar Altuğ kızı Su ile sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un kızı

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan son zamanların en dikkat çeken çiftlerinden olmaya devam ediyor. Özel hayatlarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Pınar Altuğ Yağmur Atacan çifti, bu kez kızları su ile gündeme geldi. Uzun zamandır kimsenin görmediği Su, annesi Pınar Altuğ ile alışverişte görüntülendi. Pınar Altuğ hayranlarının merak ettiği kızı Su herkesi şaşkına çevirdi. Kocaman bir kız olan Su, Pınar Altuğ Yağmur Atacan çiftini takip eden sevenlerini şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 13:24
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Pınar Altuğ kızı Su ile sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un kızı

Çocuklar Duymasın'a Meltem karakteriyle damga vuran Pınar Altuğ, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ, kızı ile eşinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Pınar Altuğ kızı Su ile sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un kızı

İşte Pınar Altuğ ve ünlülerin çocukları...

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Pınar Altuğ kızı Su ile sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un kızı
CEYLAN VE OĞLU YİĞİT
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Pınar Altuğ kızı Su ile sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un kızı

CEYLAN VE KIZI MELODİ

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Pınar Altuğ kızı Su ile sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un kızı

OZAN AKBABA