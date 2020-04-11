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Haberler Galeri Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?

Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?

Perihan Abla dizisi TRT 1'de yeniden izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrısına uyan seyircileri için nostaljik dizileri yeniden ekrana getiriyor. 1980'li yılların efsane mahalle dizisi Perihan Abla'nın nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?

Giriş Tarihi: 11.04.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 12:16
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Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?

Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? TRT 1, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın evde kal çağrısına uyan seyircileri için nostaljik dizileri yeniden ekrana getiriyor. Bu kapsamda 1980'lerin efsane dizisi Perihan Abla, nostalji kuşağında seyirciyle buluşuyor. Seyirciler, Perihan Abla dizisinin nerede çekildiğini ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki, Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi? İşte cevaplar...

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Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?

PERİHAN ABLA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Perihan Abla dizisi İsanbul'un Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde yer alan Kuzguncuk semtinde çekilmiştir. Dizi, 1986-1988 yılları arasında ekranlara geldi.

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Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?

PERİHAN ABLA DİZİSİ KONUSU

İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla (Perran Kutman) ve onu deliler gibi seven Şakir'i (Şevket Altuğ), ayrıca birçok tiyatro oyuncusunun konularına göre oynadığı aynı mahallede yaşayan farklı insanları anlatmaktadır.

Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk Televizyon tarihindeki yerini almıştır.

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Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?

PERİHAN ABLA OYUNCULARI KİMLER?

İşte Perihan Abla dizisinin oyuncu kadrosu:

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Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?

Perran Kutman Perihan Abla
Şevket Altuğ Şakir Uysal
Ercan Yazgan Şoför İsmet
Tuluğ Çizgen Meraklı Melahat
Cihat Tamer Patron Cihat
Songül Ülkü Sevil Çokbilir