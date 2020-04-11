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Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?
Perihan Abla dizisi TRT 1'de yeniden izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrısına uyan seyircileri için nostaljik dizileri yeniden ekrana getiriyor. 1980'li yılların efsane mahalle dizisi Perihan Abla'nın nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?
Giriş Tarihi: 11.04.2020 12:08Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 12:16