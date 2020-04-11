Perihan Abla nerede çekildi? Perihan Abla dizisi oyuncuları kimler? Perihan Abla sokağı, evi neresi?

PERİHAN ABLA DİZİSİ KONUSU

İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla (Perran Kutman) ve onu deliler gibi seven Şakir'i (Şevket Altuğ), ayrıca birçok tiyatro oyuncusunun konularına göre oynadığı aynı mahallede yaşayan farklı insanları anlatmaktadır.

Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk Televizyon tarihindeki yerini almıştır.