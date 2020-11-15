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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı? Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk aylarında "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenn Peaky Blinders 6. sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Hayranları yeni sezon için sabırsızlanırken, Netflix'in yapacağı son dakika açıklama yakından takip ediliyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 15.11.2020 23:11 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 23:20
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix platformunda ekranlara gelen Peaky Blinders dizisinin yeni sezonu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı duyurulsa da koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimler ertelenmişti. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN?
Peaky Blinders dizisinin 6. sezon tarihi henüz açıklanmadı. Yeni sezon çekimlerinin eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Tahminlere göre yeni sezonun 2021'nin ortalarına doğru çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Dizinin senaristi Steven Knight tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı duyuruldu..
PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ 1. Kara Salı Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar. 2. Kara Kediler Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır..