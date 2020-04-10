Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Payitaht Abdülhamid dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Bülent İnal, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok yapımda yer alan ve başarılı oyunculuğuyla televizyonun vazgeçilmez oyuncularından olan Bülent İnal'ın özel hayatı mercek altına alındı. Sosyal medyanın ve magazin dünyasının yakından takip ettiği Bülent İnal'ın eşi merak konusu oldu. İşte Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal'ın ve birçok ünlü ismin eşleri.