Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli? Kimse tahmin bile edemedi

Seyircisiyle buluştuğu günden bu yana, Türkiye'de en çok sevilen dizilerinden olan Payitaht Abdülhamid bu cuma 89. bölümü ile yeni sezona başlayacak. Dizinin fanları uzun süren ayrılığın ardından cuma akşamını iple çekiyor. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, yeni sezonla birlikte yine, en çok aranan oyuncuların başında geliyor. Ünlü oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçekler, hayranları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi şaşırtacak gerçek memleketleri...