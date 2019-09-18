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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli? Kimse tahmin bile edemedi
Payitaht Abdülhamid 89. bölümü ile bu cuma yeni sezona merhaba diyecek. TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal, son zamanların en çok beğenilen oyuncusu oldu. Dizide canlandırdığı Abdülhamid karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Bülent İnal'ın, hayran kitlesi her geçen gün genişliyor. Abdülhamid'in Osmanlı Devleti'nin ayakta tutmak için geliştirdiği akıl dolu devlet stratejilerini, izleyenlere yaşatan Bülent İnal, bu anlamda sergilediği etkileyici performansla büyük taktir topluyor. Hayranları tarafından özel hayatı çokça merak edilen Bülent İnal, memleketiyle tüm sevenlerini şaşırttı. İşte kimsenin tahmin dahi edemediği birbirinden ünlü kişilerin gerçek memleketleri...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 11:15
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