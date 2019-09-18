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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli? Kimse tahmin bile edemedi

Payitaht Abdülhamid 89. bölümü ile bu cuma yeni sezona merhaba diyecek. TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal, son zamanların en çok beğenilen oyuncusu oldu. Dizide canlandırdığı Abdülhamid karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Bülent İnal'ın, hayran kitlesi her geçen gün genişliyor. Abdülhamid'in Osmanlı Devleti'nin ayakta tutmak için geliştirdiği akıl dolu devlet stratejilerini, izleyenlere yaşatan Bülent İnal, bu anlamda sergilediği etkileyici performansla büyük taktir topluyor. Hayranları tarafından özel hayatı çokça merak edilen Bülent İnal, memleketiyle tüm sevenlerini şaşırttı. İşte kimsenin tahmin dahi edemediği birbirinden ünlü kişilerin gerçek memleketleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 11:15
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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli? Kimse tahmin bile edemedi

Seyircisiyle buluştuğu günden bu yana, Türkiye'de en çok sevilen dizilerinden olan Payitaht Abdülhamid bu cuma 89. bölümü ile yeni sezona başlayacak. Dizinin fanları uzun süren ayrılığın ardından cuma akşamını iple çekiyor. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, yeni sezonla birlikte yine, en çok aranan oyuncuların başında geliyor. Ünlü oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçekler, hayranları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi şaşırtacak gerçek memleketleri...

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli? Kimse tahmin bile edemedi

Görkem Sevindik - Adana

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli? Kimse tahmin bile edemedi

Meriç Aral - İstanbul

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli? Kimse tahmin bile edemedi

Oktay Kaynarca - Malatya Hekimhan

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli? Kimse tahmin bile edemedi

Furkan Palalı - Konya