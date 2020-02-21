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Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek dikkat çekti! Bülent İnal...

TRT 1 ekranlarındaki Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal aldığı ödülle tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla magazin dünyasının merkezine de oturan Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümü öncesi sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Şanlıurfa doğumlu olan Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 16:59
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Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek dikkat çekti! Bülent İnal...

Bülent İnal Payitaht Abdülhamid dizisindeki performansıyla sevenlerinin dikkatini çekti. Usta oyuncusu ailesiyle birlikte olan fotoğrafıyla büyük ilgi gördü. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'in dizi için yaşlandırılması yaşının merak edilmesine neden oldu.

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Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek dikkat çekti! Bülent İnal...

Peki ünlü oyuncu Bülent İnal kaç yaşında? İşte İnal ve ünlülerin yaşları...

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Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek dikkat çekti! Bülent İnal...

CÜNEYT ARKIN

7 EYLÜL 1937

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Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek dikkat çekti! Bülent İnal...

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek dikkat çekti! Bülent İnal...

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 ARALIK 1947