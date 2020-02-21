Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal hakkındaki gerçek dikkat çekti! Bülent İnal...

TRT 1 ekranlarındaki Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal aldığı ödülle tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla magazin dünyasının merkezine de oturan Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümü öncesi sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Şanlıurfa doğumlu olan Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.