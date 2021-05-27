27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özlem sona eriyor... Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak?

Özlem sona eriyor... Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak?

Friends Reunion ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1994 yılından bugüne en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Friends Reunion için geri sayım sona erdi. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolü paylaştığı Friends Reunion yeni sezonu için detaylar merak ediliyor. İşte, Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 27.05.2021 23:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 23:32
  • 1
  • 7
Özlem sona eriyor... Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak?

Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin hayran kitlesi ise özel bölüm için Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Friends: The Reunion birbirinden önemli konuk oyuncuların katıldığı bölüm olarak karşımıza çıkıyor. İşte, Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Özlem sona eriyor... Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak?

FRİENDS REUNİON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Friends Reunion 27 Mayıs tarihinde HBO Max'ta yayınlanacağı duyuruldu. HBO'nun Türkiye'de resmi olarak hizmet vermediği bilinirken dizi belirlenen tarihten 1 yıl sonra yayınlansa da meraklar artması ile gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Friends: The Reunion'ın 27 Mayıs'ta HBO Max'te gösterime gireceği açıklandı.

  • 3
  • 7
Özlem sona eriyor... Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak?

FRİENDS REUNİON NASIL İZLENİR?

HBO'nun Türkiye'de resmi hizmet vermediği için Friends Reunion'ın hangi kanalda yayınlanacağı henüz kesinlik kazanmamıştır.

  • 4
  • 7
Özlem sona eriyor... Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak?

FRIENDS THE REUNION'A ÖZEL KONUKLAR

Koronavirüs salgını nedeniyle özel buluşma birçok kez ertelenmişti. İlk plana göre Şubat 2020'de çekilecekti ama ekip sete geçtiğimiz nisan ayında girebildi.

  • 5
  • 7
Özlem sona eriyor... Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak?

Canlı izleyici önünde çekilen özel bölümde Friends yıldızlarının yanı sıra David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk isimlere de yer verildi.