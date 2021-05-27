Özlem sona eriyor... Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak?

Friends Reunion ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1994 yılından bugüne en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Friends Reunion için geri sayım sona erdi. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolü paylaştığı Friends Reunion yeni sezonu için detaylar merak ediliyor. İşte, Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak?