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Haberler Galeri Özgür Ozan Arka Sokaklar izleyicilerini şaşkına çevirdi! Hangisi Hüsnü Çoban?

Özgür Ozan Arka Sokaklar izleyicilerini şaşkına çevirdi! Hangisi Hüsnü Çoban?

Arka Sokaklar dizisinin efsane karakteri Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan karakterle adeta bütünleşti. Öyle ki Özgür Ozan'ı zikrederken aklınıza Hüsnü Çoban karakterinin gelmemesi imkansız. Özgür Ozan'dan ziyade Hüsnü Çoban karakterine büyük bir ilgi duyanlar için ise şaşırtıcı bir gerçek var. Özgür Ozan'a benzerliğiyle dikkat çeken ismi gördüğünüzde ''Bu Hüsnü Çoban'' dememe ihtimaliniz neredeyse imkansız. İşte Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan ve kopyası isim...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 06:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 06:19
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Özgür Ozan Arka Sokaklar izleyicilerini şaşkına çevirdi! Hangisi Hüsnü Çoban?

Arka Sokaklar'ın Çoban yıldızı Özgür Ozan öyle bir isme benzetildi ki sosyal medya kullanıcıları 'yok artık' dedi. İşte Özgür Ozan ve herkesi şaşkına çeviren o benzerlik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özgür Ozan Arka Sokaklar izleyicilerini şaşkına çevirdi! Hangisi Hüsnü Çoban?

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

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Özgür Ozan Arka Sokaklar izleyicilerini şaşkına çevirdi! Hangisi Hüsnü Çoban?

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

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Özgür Ozan Arka Sokaklar izleyicilerini şaşkına çevirdi! Hangisi Hüsnü Çoban?

Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.

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Özgür Ozan Arka Sokaklar izleyicilerini şaşkına çevirdi! Hangisi Hüsnü Çoban?

Esra Bilgiç'in kaşları, gözleri ve ağız yapısı ile Hande Soral'ı ayırmak çok zor.