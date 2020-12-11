Özgür Ozan Arka Sokaklar izleyicilerini şaşkına çevirdi! Hangisi Hüsnü Çoban?

Arka Sokaklar dizisinin efsane karakteri Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan karakterle adeta bütünleşti. Öyle ki Özgür Ozan'ı zikrederken aklınıza Hüsnü Çoban karakterinin gelmemesi imkansız. Özgür Ozan'dan ziyade Hüsnü Çoban karakterine büyük bir ilgi duyanlar için ise şaşırtıcı bir gerçek var. Özgür Ozan'a benzerliğiyle dikkat çeken ismi gördüğünüzde ''Bu Hüsnü Çoban'' dememe ihtimaliniz neredeyse imkansız. İşte Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan ve kopyası isim...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 06:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 06:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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