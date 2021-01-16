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Özge Özder gelen yorum sonrası çılgına döndü!

2018 yılında Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder, bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. 7.5 aylık hamile olan Özder, eşiyle paylaştığı fotoğrafına gelen yorum sonrası çılgına döndü. Takipçisine yanıt veren Özder, "Hayatım kadının kadına öfkesi, düşmanlığı ile geçti" dedi.

Giriş Tarihi: 16.01.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 15:34
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Özge Özder gelen yorum sonrası çılgına döndü!

Ünlü oyuncu Özge Özder, Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 7.5 aylık hamile olan 42 yaşındaki oyuncu, önceki gün göbeğini açıkta bırakan bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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Özge Özder gelen yorum sonrası çılgına döndü!

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Kadın takipçilerinden biri "O kadar saçma ki! Dizide, kıyafetlerle hamileliğini saklayacak Özge Özder yerine koyacak hiç mi oyuncu kalmadı?" yorumunu yaptı. Bu sözler anne adayını kızdırdı.

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Özge Özder gelen yorum sonrası çılgına döndü!

"SİZİN BAŞKA DERDİNİZ Mİ KALMADI?"

Posta'nın haberine göre; yorum karşısında sinirlenen Özge Özder, takipçisine şöyle yanıt verdi:

"Nasıl göründüğüm hep hemcinslerime dert. Erkeklerden negatif yorum gelmez. Hayatım kadının kadına öfkesi, hıncı, düşmanlığı ile geçti. Çok bilmişlik içeren hemcinslerimi hayatımdan ayıkladım. Ayrıca sizin başka derdiniz mi kalmadı?

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Özge Özder gelen yorum sonrası çılgına döndü!

Şikayetinizi yapım şirketine iletin. İşten çıkayım bu pandemide. Siz de rahat edin, göz zevkiniz de. Gerçi kadrosuna aldıkları bir kadını hamile kaldı diye işsiz bırakacak insanlarla çalışmıyorum çok şükür."

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