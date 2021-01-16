Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Özge Özder gelen yorum sonrası çılgına döndü!
2018 yılında Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder, bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. 7.5 aylık hamile olan Özder, eşiyle paylaştığı fotoğrafına gelen yorum sonrası çılgına döndü. Takipçisine yanıt veren Özder, "Hayatım kadının kadına öfkesi, düşmanlığı ile geçti" dedi.
Giriş Tarihi: 16.01.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 15:34
Ünlü oyuncu Özge Özder, Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 7.5 aylık hamile olan 42 yaşındaki oyuncu, önceki gün göbeğini açıkta bırakan bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Kadın takipçilerinden biri "O kadar saçma ki! Dizide, kıyafetlerle hamileliğini saklayacak Özge Özder yerine koyacak hiç mi oyuncu kalmadı?" yorumunu yaptı. Bu sözler anne adayını kızdırdı.
"SİZİN BAŞKA DERDİNİZ Mİ KALMADI?"
Posta'nın haberine göre; yorum karşısında sinirlenen Özge Özder, takipçisine şöyle yanıt verdi:
"Nasıl göründüğüm hep hemcinslerime dert. Erkeklerden negatif yorum gelmez. Hayatım kadının kadına öfkesi, hıncı, düşmanlığı ile geçti. Çok bilmişlik içeren hemcinslerimi hayatımdan ayıkladım. Ayrıca sizin başka derdiniz mi kalmadı?