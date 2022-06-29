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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan romantik düğün! Orada evlenecekler

Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu 7 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşımak için adım attı. Kısa süre önce sevgilisine evlilik teklifi eden Çayoğlu ailesiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda kız istemeye gitti. Tören sonrası çiftin düğün tarihi ve yeri belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2022 17:16 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 17:16
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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan romantik düğün! Orada evlenecekler

7 yıl önce dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı.

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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan romantik düğün! Orada evlenecekler

DÜĞÜN DETAYLARI BELLİ OLDU

Uzun süredir devam eden hazırlıklar nihayete erdi ve düğün planları belli oldu.

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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan romantik düğün! Orada evlenecekler

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ilk olarak 16 Temmuz'da Almanya'da nikah masasına oturacak.

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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan romantik düğün! Orada evlenecekler

Çift daha sonra ise 13 Ağustos tarihinde İtalya'nın Verona kentinde düğün yapacak.

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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan romantik düğün! Orada evlenecekler

Resmi nikâhtan sonra düğün eğlencesini İtalya'da yapmak için kolları sıvayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, düğün yeri olarak Romeo ve Juliet'in şehri olarak bilinen Verona'da romantik bir kaleyi seçti.