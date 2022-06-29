29 Haziran 2022, Çarşamba
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan romantik düğün! Orada evlenecekler
Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu 7 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşımak için adım attı. Kısa süre önce sevgilisine evlilik teklifi eden Çayoğlu ailesiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda kız istemeye gitti. Tören sonrası çiftin düğün tarihi ve yeri belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.06.2022 17:16 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 17:16
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