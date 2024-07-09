Oyuncu Sarp Apak mahkemelik oldu! Kiracısı lüks evine 12 bin 500 lira ödüyor...

Bir dönemin fenomen dizisi Kavak Yelleri'nde Güven karakteriyle hafızalara kazınan Sarp Apak, Sarıyer'deki lüks dairesinde oturan kiracısını ücret konusunda anlaşamadıkları gerekçesiyle mahkemeye verdi. Aynı sitede bulunan dairelerin 65 bin Türk lirasına kiraya verildiğini ifade eden oyuncu, kendi kiracısından sadece 12 bin 500 lira aldığını belirtti. Mahkemeye sunduğu dilekçede, kiranın mahkeme tarafından belirlenmesini veya kiracısının evi boşaltmasını talep etti.