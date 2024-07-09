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Oyuncu Sarp Apak mahkemelik oldu! Kiracısı lüks evine 12 bin 500 lira ödüyor...

Bir dönemin fenomen dizisi Kavak Yelleri'nde Güven karakteriyle hafızalara kazınan Sarp Apak, Sarıyer'deki lüks dairesinde oturan kiracısını ücret konusunda anlaşamadıkları gerekçesiyle mahkemeye verdi. Aynı sitede bulunan dairelerin 65 bin Türk lirasına kiraya verildiğini ifade eden oyuncu, kendi kiracısından sadece 12 bin 500 lira aldığını belirtti. Mahkemeye sunduğu dilekçede, kiranın mahkeme tarafından belirlenmesini veya kiracısının evi boşaltmasını talep etti.

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 08:57 Güncelleme: 09.07.2024 08:58
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Oyuncu Sarp Apak mahkemelik oldu! Kiracısı lüks evine 12 bin 500 lira ödüyor...

Yer aldığı dizilerle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Sarp Apak'ın kiracısıyla başı dertte...

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Oyuncu Sarp Apak mahkemelik oldu! Kiracısı lüks evine 12 bin 500 lira ödüyor...

Ünlü oyuncu Sarp Apak İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan lüks dairesinde oturan kiracısını ücrette anlaşamadıkları gerekçesiyle mahkemeye verdi.

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Oyuncu Sarp Apak mahkemelik oldu! Kiracısı lüks evine 12 bin 500 lira ödüyor...

Kira anlaşmazlıklarıyla dolup taşan mahkemelerde kiracı fazla para vermemek için uğraşırken ev sahipleri ise yüksek kira almak için adeta mücadele veriyor. Oyuncu Sarp Apak'ta 14 yıllık kiracısının verdiği kiranın düşük olduğunu belirterek mahkemenin yolunu tuttu.

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Oyuncu Sarp Apak mahkemelik oldu! Kiracısı lüks evine 12 bin 500 lira ödüyor...

KİRADA ANLAŞAMAYINCA MAHKEMEYE BAŞVURDU

2010 yılında evini kiraya veren Sarp Apak kiracısı ile 3 bin lira karşılığında anlaştı. Özellikle son iki sene konut satışlarındaki artış kiralara da yansıyınca ünlü oyuncu kiracısına zam yapmaya karar verdi.

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Oyuncu Sarp Apak mahkemelik oldu! Kiracısı lüks evine 12 bin 500 lira ödüyor...

Ancak evde oturan kiracı istenilen zammı kabul etmeyince taraflar mahkemelik oldu.