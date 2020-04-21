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Haberler Galeri Oyuncu Mehmet Akif Alakurt kolunu kesip sosyal medyada paylaştı

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt kolunu kesip sosyal medyada paylaştı

'Adanalı' dizisiyle adını duyuran ve son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki çeken oyuncu Mehmet Akif Alakurt, son yaptığı paylaşımla tekrar takipçilerini şaşırttı. Antalya'da yaşamaya başlayan Alakurt, Instagram hesabından kolunu bıçakla kestiği videoyu paylaştı. Kız arkadaşıyla oturduğu sırada elindeki bıçakla kolunu kesmeye başlayan Alakurt, o anların videosunu paylaşarak, "Kendime zarar vermek hoşuma gidiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 10:04
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Oyuncu Mehmet Akif Alakurt kolunu kesip sosyal medyada paylaştı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kolunu kesti ve o anların videosunu Instagram'ın story bölümünden paylaştı.

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Oyuncu Mehmet Akif Alakurt kolunu kesip sosyal medyada paylaştı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kendini kesti! Videoyu çeken kişinin 'Niye yaptın bunu şimdi anlamadım?' diye sorması üzerine Alakurt, "Hoşuma gidiyor kendime zarar vermek." dedi.

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Oyuncu Mehmet Akif Alakurt kolunu kesip sosyal medyada paylaştı

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Uzun süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Mehmet Akif Alakurt, mesleğini bıraktıktan sonra yaptığı açıklama ve paylaşımlarla gündemden bir türlü düşmedi.

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Oyuncu Mehmet Akif Alakurt kolunu kesip sosyal medyada paylaştı

'HAYVANI NİYE ÖLDÜRDÜN DİYENLERE CEVABEN'

Arabasıyla üzerinden geçerek, bile isteye bir canlının ölümüne yol açan Mehmet Akif Alakurt, kanlar içinde kalan yılanın fotoğrafını da Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı.

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Oyuncu Mehmet Akif Alakurt kolunu kesip sosyal medyada paylaştı

Açıklama olarak da "Hayvanı niye öldürdün diyenlere cevaben. Ölüm de yaşam da Allah'ın emri mantık bu değil mi?" demişti.