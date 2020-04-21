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Oyuncu Mehmet Akif Alakurt kolunu kesip sosyal medyada paylaştı
'Adanalı' dizisiyle adını duyuran ve son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki çeken oyuncu Mehmet Akif Alakurt, son yaptığı paylaşımla tekrar takipçilerini şaşırttı. Antalya'da yaşamaya başlayan Alakurt, Instagram hesabından kolunu bıçakla kestiği videoyu paylaştı. Kız arkadaşıyla oturduğu sırada elindeki bıçakla kolunu kesmeye başlayan Alakurt, o anların videosunu paylaşarak, "Kendime zarar vermek hoşuma gidiyor" dedi.
Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 10:04
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