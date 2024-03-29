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Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a destek! "İstanbul'u çok iyi yöneteceğinden eminim"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, usta sanatçı Orhan Gencebay ile geçtiğimiz gün düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftarda Murat Kurum ile sahneye çıkarak şarkıya eşlik eden Orhan Gencabay, sosyal medyada gündem oldu. Gencebay'ın bu buluşma ve belediye seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. İşte Orhan Gencebay'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:13
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Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a destek! İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim

Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçen günlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile 'Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması' etkinliğinde bir araya geldi.

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Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a destek! İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim

İftarda Murat Kurum ile sahneye çıkarak şarkıya eşlik eden Orhan Gencebay, uzun süre sosyal medyada gündem oldu.

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Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a destek! İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim

"İstanbul çok önemli ve zengin bir şehir, böyle bir şehre ancak Kurum gibi başarılı bir isim yakışır" diyen Gencebay sözlerine şöyle devam etti:

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Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a destek! İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim

"İstanbul dünyanın göz bebeği olan bir şehir. Bu şehri yönetmek de her açıdan uzmanlık gerektirir. Murat Kurum hem genç hem de çok yetenekli. Bakanlığı döneminde yaptıkları ortada.

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Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a destek! İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim

İstanbul'un sorunlarını yakından biliyor. Belediyecilik hizmet işidir. Murat kardeşimin İstanbul'a çok iyi hizmetler yapacağına inanıyorum.