Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a destek! "İstanbul'u çok iyi yöneteceğinden eminim"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, usta sanatçı Orhan Gencebay ile geçtiğimiz gün düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftarda Murat Kurum ile sahneye çıkarak şarkıya eşlik eden Orhan Gencabay, sosyal medyada gündem oldu. Gencebay'ın bu buluşma ve belediye seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. İşte Orhan Gencebay'ın açıklamaları...